طرح ملی «جینف» با هدف ایجاد یک نظام یکپارچه برای آدرسدهی و کدگذاری مکانها، رسماً در شهر سیمینه از توابع بوکان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اجرای این طرح که مبتنی بر کدپستی هوشمند است، نقش مهمی در کاهش هزینهها و زمان ارائه خدمات داشته و میتواند دقت ارسال مرسولات پستی، خدمات اداری و فرآیندهای مرتبط با تجارت الکترونیک را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
در نشست آغاز اجرای این طرح، ماموستا ملاعباس احمدی امام جمعه سیمینه و خشایار صنعتی فرماندار بوکان، بر اهمیت همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در جمعآوری صحیح اطلاعات تأکید کردند و این همراهی را عامل مهمی در موفقیت طرح جینف دانستند.