رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حملونقل عمومی، کلیدیترین راهحل مقابله با آلودگی هوا است ، گفت: قانون هوای پاک نیازمند بهروزرسانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران در سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران گفت: آلودگی هوای تهران راه حل دارد و شهرهای بزرگتر از ما هم بودند که کار خوبی انجام دادند و ما هم میتوانیم انجام دهیم.
وی افزود: فقط نگارش یا تصویب قانون مهم نیست و اجرای آن مهم است؛ جلسات بررسی باید برگزار شود و اگر نگذارند مجبوریم از دستگاهها دعوت کنیم تا برای مردم مطرح کنیم.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: وزارت کشور یکی از نهادهایی است که باید به تهران و شهرهای مختلف اتوبوس بدهد و به دلایل شرایط مالی و دیگر دلایل این اقدام را انجام ندادند. حتی اتوبوسهای قراردادهای منعقد شده در سالهای قبل را نیز تحویل ندادند و یا کمتر تحویل دادند.
چمران تصریح کرد: توسعه حمل و نقل عمومی و کاستن از تردد شخصی یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هواست. اگر خودروهای شخصی نیز برقی و هیبریدی شوند، اثرگذار خواهد بود. البته ما در شرایط جغرافیایی خاصی به لحاظ وزش باد و باران هستیم. کمااینکه دیدیم که شب گذشته با بارش محدود باران هوای تهران پاکتر شد.
چمران با بیان اینکه قانون هوای پاک باید به روز شود و دستگاهی که باید قانون هوای پاک را الزامی کند، باید دارای قدرت و جایگاه اداری باشد، گفت: شهرهای دیگر دنیا اقداماتی انجام دادند و موفق شدند. در برخی شهرها ورود خودروهای بنزینی به محدوده مرکزی شهر ممنوع است و ما هم میتوانیم انجام دهیم، اما باید اراده آن را داشته باشیم.
چمران در ادامه جلسه به مناسبت روز جهانی معلولان درباره وضعیت مناسبسازی تهران اظهار داشت: اگر با گذشته مقایسه کنیم، پیشرفت داشتهایم. مسیرهای مناسبسازیشده هر سال افزایش یافته و برنامهریزیها نسبت به سالهای پیش منظمتر شده است.
وی افزود: البته اگر بخواهیم ایدهآل نگاه کنیم هنوز کمبود داریم. افراد دارای معلولیت از برخی نعمتهای طبیعی محروماند و جامعه باید به شیوه دیگری این کمبود را جبران کند.
رئیس شورای شهر تهران با ذکر نمونهای از اقدامات انجامشده گفت: برای دانشآموزان دارای معلولیت، وسایل نقلیه ویژه و رایگان تأمین شده که این خدمات در بسیاری از شهرها کمتر دیده میشود.افزایش ۲۰ درصدی آمار فوتیها؛ هشدار شورای شهر درباره فاجعه آلودگی هوا
مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه آلودگی هوا از افزایش نگرانکننده شمار فوتیها طی یک ماه گذشته خبر داد و خواستار ورود جدی قوه قضائیه به موضوع ترکفعلها شد.
بابایی با اشاره به تأکیدات اخیر مهدی چمران رئیس شورا درباره ضرورت رسیدگی فوری به مسئله آلودگی هوا، گفت: چند روز پیش با جمعی از دوستان درباره آلودگی هوا صحبت میکردم و به آنها گفتم که با این مدل حکمرانی، امیدی به تغییر جدی در وضعیت آلودگی هوا وجود ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه سالهاست دستگاههای مختلف در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کردهاند، افزود: قوه مجریه آنگونه که باید در حوزه آلودگی هوا عمل نکرده، قوه مقننه نظارت عالیه را انجام نداده و قوه قضائیه هم به ترک فعلها رسیدگی نکرده است. تنها راه موجود تغییر مدل حکمرانی است و این مسیر باید از طریق قوه مقننه اجرایی شود؛ در غیر این صورت همین وضعیت ادامه مییابد، چه بسا بدتر هم بشود.
بابایی سپس آماری از سازمان بهشت زهرا ارائه داد که بهگفته وی «شوکآور» بوده است. وی گفت: تا ماه گذشته میانگین فوتیهای روزانه ۱۸۰ نفر بود، اما اکنون این رقم به ۲۲۰ نفر در روز رسیده است. رشد ۲۰ درصدی در یک ماه نشاندهنده وضعیت فاجعهبار در بحث آلودگی هواست.
بابایی با تأکید بر اینکه در سالیان گذشته برخی تغییر رویهها تنها زمانی اتفاق افتاده که جان مردم تهدید شده، پیشنهاد داد: تا زمانی که تغییر مدل حکمرانی عملیاتی نشده، خانواده متوفیانی که عزیزانشان طی یک ماه اخیر دچار مرگ ناگهانی شدهاند، از مسئولانی که در حوزه هوای پاک دارای وظایف قانونی هستند به قوه قضائیه شکایت کنند. شاید این اقدام موجب ورود جدیتر قوه قضائیه به موضوع شود.