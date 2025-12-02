دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی نسبت به تردد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های بدون پلاک در سطح شهر هشدار داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان با تأکید بر اینکه تردد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های بدون پلاک به طور کامل ممنوع است، اظهار کرد: پلاک وسیله نقلیه هویت قانونی آن محسوب می‌شود و هرگونه تردد بدون پلاک، علاوه بر تخلف آشکار، زمینه‌ساز وقوع جرایم دیگر و ایجاد ناامنی در سطح شهرستان خواهد بود. بر همین اساس، مأموران انتظامی موظف‌اند در صورت مشاهده چنین مواردی، نسبت به توقیف وسیله نقلیه و معرفی راننده به مراجع قضایی اقدام کنند.

یونس آزادپور با اشاره به حرکات نمایشی و خطرناک توسط برخی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها افزود: انجام حرکات نمایشی، ویراژ دادن، تک‌چرخ زدن و هرگونه اقدام مشابه که موجب اخلال در نظم عمومی، تهدید جان شهروندان و ایجاد مزاحمت برای مردم شود، به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و برابر قانون با مرتکبین برخورد قاطع خواهد شد.

آزادپور خاطرنشان کرد: مطابق مواد قانونی، هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز در معابر عمومی که امنیت و آسایش مردم را سلب کند، جرم تلقی شده و مرتکبین علاوه بر توقیف وسیله نقلیه، با تشکیل پرونده قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. این اقدامات نه تنها تخلف رانندگی محسوب می‌شود، بلکه در مواردی می‌تواند مصداق مجرمانه داشته باشد و برابر قوانین با آن‌ها برخورد می‌شود.

دادستان دلفان با دادن هشدار جدی به رانندگان متخلف تأکید کرد: هیچ‌گونه مماشاتی در برابر این رفتار‌ها وجود نخواهد داشت. پلیس راهور و مأموران انتظامی موظف‌اند در شهرستان حضور فعال داشته باشند و در صورت مشاهده خودرو‌ها یا موتورسیکلت‌های بدون پلاک و یا حرکات نمایشی، بلافاصله نسبت به توقیف و معرفی راننده به مرجع قضایی اقدام کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را به پلیس اطلاع دهند و افزود: حفظ امنیت و آرامش عمومی وظیفه‌ای همگانی است. همکاری مردم با دستگاه قضایی و انتظامی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و ارتقای نظم اجتماعی ایفا کند.