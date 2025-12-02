آغاز عملیات حفاری چاه آب شرب شهیدآباد بهشهر
عملیات اجرایی چند طرح کلیدی آبرسانی و حفاری یک حلقه چاه جدید برای تأمین آب پایدار روستای شهید آباد بهشهر آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در سفر به روستای شهیدآباد بهشهر از تصویب چند طرح کلیدی آبرسانی و آغاز عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید برای تأمین آب پایدار این روستا خبر داد و گفت:عملیات حفاری یک حلقه چاه آب با هدف تأمین آب پایدار این روستا با اعتبار اولیه ۵۰ میلیارد ریال آغاز شده است.
بهزاد برارزاده افزود: در ادامه اجرای این طرح آبرسانی، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع به طول ۲ کیلومتر و ساخت یک باب مخزن ذخیره با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب نیز در دستور کار قرار دارد.
او ادامه داد: مجموع اعتبارات مورد نیاز برای اجرای کامل اینطرحها حدود ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده که با هدف تأمین آب پایدار، ارتقای کیفیت خدمات و بهبود زیرساختهای آبرسانی در روستای شهیدآباد اجرایی میشود.