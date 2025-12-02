پخش زنده
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان، ترکیب ایران مقابل ازبکستان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان مقابل ازبکستان امروز سه شنبه ۱۱ آذر از ساعت ۱۴ به وقت محلی و ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران در تاشکند برگزار میشود.
مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب ۱۱ نفره را به شرح زیر اعلام کرد:
مربم یکتایی، فاطمه مخدومی، فاطمه امینه برزجانی (کاپیتان)، عاطفه ایمانی، زهرا پورحیدر، شقایق روزبهان، زهرا احمدزاده محدثه ذلفی، فاطمه شبان، ثنا صادقی و بهنازطاهرخانی