به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان مقابل ازبکستان امروز سه شنبه ۱۱ آذر از ساعت ۱۴ به وقت محلی و ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران در تاشکند برگزار می‌شود.

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب ۱۱ نفره را به شرح زیر اعلام کرد:

مربم یکتایی، فاطمه مخدومی، فاطمه امینه برزجانی (کاپیتان)، عاطفه ایمانی، زهرا پورحیدر، شقایق روزبهان، زهرا احمدزاده محدثه ذلفی، فاطمه شبان، ثنا صادقی و بهنازطاهرخانی