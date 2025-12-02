به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد خواجه افزود: متهم پرونده با شیوه‌های متقلبانه، انعقاد قرارداد‌های صوری و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، از بیش از دو هزار تَن از شهروندان منطقه شرق هرمزگان و جنوب استان کرمان کلاهبرداری کرده است.

وی گفت: متهم پس از جلب اعتماد مردم و با وعده پرداخت سود نامتعارف در سه ماه بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان دریافت کرده بود.

رئیس دادگستری بشاگرد افزود: کلاهبرداران برای جلب اعتماد مردم با استفاده از شیوه کلاهبرداری زنجیره‌ای موسوم به پونزی، از محل وجوه جمع آوری شده، بخشی از تعهدات قبلی را اجرا و به شماری از سرمایه‌گذاران قبلی وجوهی را پرداخت می‌کردند.

محمد خواجه گفت: پس از ثبت شکایت شکات و رسیدگی‌ها در دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر رد مال به شکات، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، منع هرگونه اقدام تجاری و داشتن چک و نیز پرداخت حدود ۳۷۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

وی افزود: به موجب حکم صادره شماری از متهمان این پرونده نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده‌اند.