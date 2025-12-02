پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگستری بشاگرد گفت: حکم محکومیت بدوی برای متهمان پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با گردش مالی بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد خواجه افزود: متهم پرونده با شیوههای متقلبانه، انعقاد قراردادهای صوری و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، از بیش از دو هزار تَن از شهروندان منطقه شرق هرمزگان و جنوب استان کرمان کلاهبرداری کرده است.
وی گفت: متهم پس از جلب اعتماد مردم و با وعده پرداخت سود نامتعارف در سه ماه بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان دریافت کرده بود.
رئیس دادگستری بشاگرد افزود: کلاهبرداران برای جلب اعتماد مردم با استفاده از شیوه کلاهبرداری زنجیرهای موسوم به پونزی، از محل وجوه جمع آوری شده، بخشی از تعهدات قبلی را اجرا و به شماری از سرمایهگذاران قبلی وجوهی را پرداخت میکردند.
بیشتر بخوانید: هشت هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق شرکت گاز هرمزگان وصول شد
محمد خواجه گفت: پس از ثبت شکایت شکات و رسیدگیها در دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر رد مال به شکات، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، منع هرگونه اقدام تجاری و داشتن چک و نیز پرداخت حدود ۳۷۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: به موجب حکم صادره شماری از متهمان این پرونده نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدهاند.