فیلم «پای چپ من» به مناسبت روز جهانی معلولان، مستند تاریخی «بی پایان» و آماده سازی فیلم سینمایی «سارقان اتومبیل سوار» از قاب شبکه‌های سیما تماشایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش سیما همزمان با روز جهانی معلولان فیلم تحسین شده «پای چپ من» به کارگردانی جیم شریدان را روی آنتن می‌برد؛ اثری الهام‌بخش درباره زندگی هنرمندی که با وجود محدودیت‌های جسمانی، هرگز تسلیم نشد.

«پای چپ من» به کارگردانی جیم شریدان، چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ساعت ۱۷ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم که بر اساس زندگی واقعی کریستی براون، نویسنده و نقاش ایرلندی ساخته شده، داستان فردی است که تنها با استفاده از پای چپ خود توانست استعداد‌های هنری‌اش را شکوفا کند و به یکی از چهره‌های ماندگار عرصه هنر تبدیل شود.

«پای چپ من» با بازی درخشان دنیل دی-لوئیس و برندا فریکر توانست جوایز متعدد سینمایی، از جمله اسکار بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن را کسب کند و به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار سینمایی در نمایش توانمندی‌های افراد دارای معلولیت شناخته شود.

از دیگر بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان به آلسیون ولان، کریستین شریدان، دکلال کروگان و انامک لیام اشاره کرد.

مستند تاریخی «بی پایان»

در سالروز درگذشت ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مستند تاریخی «بی پایان» مسیر زندگی و مبارزات وی را روایت می‌کند.

این مستند به کارگردانی و تهیه‌کنندگی «محسن حامدی» امشب سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۹:۳۰ برای علاقمندان پخش می‌شود.

«بی‌پایان» با حرکت در مکان هایی تاریخ‌ساز همچون ماسال، روستای اسبه‌ریسه، خانقاه، گیلوان، شهرک تاریخی ماسوله، استادسرای رشت و کاخ گلستان تهران، مسیر زندگی سرداری را بازگو می‌کند که در هیاهوی آشوب‌های پس از مشروطه، پرچم استقلال ایران را به دوش گرفت.

میرزا یونس، که بعد‌ها جهان او را با نام میرزا کوچک‌خان جنگلی شناخت، در سال ۱۲۵۹ در استادسرای رشت چشم به جهان گشود. نوجوانی‌اش با تحصیل علوم دینی گذشت، اما زخم‌هایی که بر پیکر وطن نشسته بود، روح او را به راه مجاهدت در صف آزادی‌خواهان مشروطه فراخواند.

سال‌ها بعد، هنگامی که وطن در گرداب دخالت بیگانگان و نابسامانی‌های پس از مشروطه گرفتار بود، میرزا کوچک‌خان در ۱۶ خرداد ۱۲۹۹ قیام جنگل را آغاز کرد؛ قیامی که هفت سال با مقاومت، آرمان‌خواهی و جنگ‌های نفس‌گیر ادامه یافت.

اما سرانجام این سردار دلیر، در مسیر حرکت به سوی خلخال برای تجدید قوا، در میان بوران سخت کوهستان گرفتار شد و در ۱۱ آذر ۱۳۰۰ خورشیدی درگذشت.

فیلم سینمایی «سارقان اتومبیل سوار»

فیلم سینمایی «سارقان اتومبیل سوار» با گویندگی ۲۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه اکشن و مهیج محصول فرانسه در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی کریم بیانی و صدابردار آن سعید عابدی است.

شیلا آژیر، رضا آفتابی، سحر اطلسی فر، آزاده اکبری، رضا الماسی، آرزو امیربدری، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، خسرو شمشیرگران، مهسا عرفانی، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، نرگس فولادوند، حسین نورعلی و کریم بیانی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره نورا است که دربان یک هتل مجلل است. او به همراه سه تن از دوستانش به واسطه اطلاعاتی که از مهمانان پولدار هتل دارند از آنها سرقت می‌کنند، اما این کار عاقبت خوبی برای او ندارد.