انتشار بیش از ۱۲۰ عنوان کتاب دفاع مقدس در کهگیلویه و بویراحمد
مدیر مسئول انتشارات فتح دنا و دبیر کمیته تألیف کنگره شهدا گفت: بیش از ۱۲۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس، مقاومت و پایداری در کنگره به چاپ رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر مسئول انتشارات فتح دنا و دبیر کمیته تألیف کنگره شهدا گفت: این آثار در راستای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان که سال گذشته با حضور مسئولین کشوری و لشکری در یاسوج برگزار شد توسط نویسندگان استانی و کشوری تألیف و چاپ شدند. سید رحمان مرتضوی اصل افزود: در مجموع نهادهای مرتبط با ادبیات پایداری در سراسر استان بیش از ۳۵۰ عنوان کتاب در این حوزه منتشر کردهاند که سهم انتشارات وابسته به کنگره شهدای استان ۱۲۰ عنوان اثر است. مرتضوی اصل ادامه داد: نشر و چاپ این کتابها گامی مؤثر در راستای حفظ و انتقال میراث مکتوب دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان و کشور محسوب میشود. سیدحسین یادگارنژاد از نویسندگان حوزه دفاع مقدس با حدود هفت سال سابقه نویسندگی، بیشتر در حوزههای تاریخ شفاهی، کتابهای اسنادی، خاطرهنگاری و داستان فعالیت دارد. از جمله آثار منتشرشده وی، کتاب «بعد از زیارت» است که به زندگی شهید سید شجاعت عوضزاده میپردازد. این کتاب حاصل مصاحبههای گسترده با خانواده، دوستان و همرزمان شهید است و در ۲۶۰ صفحه و شامل حدود ۱۴۰ خاطره منتشر شده است. یادگارنژاد تاکنون ۱۵ عنوان کتاب در حوزههای اسنادی، پژوهشی و داستانی تألیف کرده است
لیلا شاهمرادی نیز یکی دیگر از نویسندگان با حدود ده سال سابقه نویسندگی، خود را یکی از فرزندان دوران جنگ است که خاطراتی از زندگی در مناطق مرزی و تأثیر جنگ بر خانواده خود دارد. این نویسنده با اشاره به مفقودالاثر بودن یکی از برادران و شهادت برادر دیگرش، انگیزه خود از نوشتن را ادای دین به این تجربیات دانست. از جمله آثار شاخص وی، کتاب «بغض کهنه» است که به سفارش کنگره شهدا و با موضوع زندگی بانو کوکب حاتمی (از مبارزان دوران پیش از انقلاب) برای نوجوانان و جوانان نوشته شده است. شاهمرادی ابراز امیدواری کرد تا در آینده این اثر را به یک رمان تبدیل کند.