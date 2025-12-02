مدیر مسئول انتشارات فتح دنا و دبیر کمیته تألیف کنگره شهدا گفت: بیش از ۱۲۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس، مقاومت و پایداری در کنگره به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر مسئول انتشارات فتح دنا و دبیر کمیته تألیف کنگره شهدا گفت: این آثار در راستای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان که سال گذشته با حضور مسئولین کشوری و لشکری در یاسوج برگزار شد توسط نویسندگان استانی و کشوری تألیف و چاپ شدند.

سید رحمان مرتضوی اصل افزود: در مجموع نهاد‌های مرتبط با ادبیات پایداری در سراسر استان بیش از ۳۵۰ عنوان کتاب در این حوزه منتشر کرده‌اند که سهم انتشارات وابسته به کنگره شهدای استان ۱۲۰ عنوان اثر است.

مرتضوی اصل ادامه داد: نشر و چاپ این کتاب‌ها گامی مؤثر در راستای حفظ و انتقال میراث مکتوب دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان و کشور محسوب می‌شود.

سیدحسین یادگارنژاد از نویسندگان حوزه دفاع مقدس با حدود هفت سال سابقه نویسندگی، بیشتر در حوزه‌های تاریخ شفاهی، کتاب‌های اسنادی، خاطره‌نگاری و داستان فعالیت دارد.

از جمله آثار منتشرشده وی، کتاب «بعد از زیارت» است که به زندگی شهید سید شجاعت عوض‌زاده می‌پردازد.

این کتاب حاصل مصاحبه‌های گسترده با خانواده، دوستان و همرزمان شهید است و در ۲۶۰ صفحه و شامل حدود ۱۴۰ خاطره منتشر شده است.

یادگارنژاد تاکنون ۱۵ عنوان کتاب در حوزه‌های اسنادی، پژوهشی و داستانی تألیف کرده است