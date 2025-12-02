به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندار اردستان بر شناسایی و تسهیل گری حلقه‌های میانی و گروه‌های مردمی در حوزه جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: دراین راستا تفاهم نامه جوانی جمعیت در یک واحد صنعتی با ۷۴ نفر نیروی کار مجرد و ۲۷ نفر نیروی کار بدون فرزند امضا شد.

محسن حیدری با بیان اینکه وجود نیرو‌های جوان ، ظرفیت خوبی برای فرزندآوری و ازدواج را در این واحد فراهم کرده است افزود: این واحد صنعتی به کارکنانی که ازدواج کنند ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می‌کند.

به گفته حیدری : این واحد تولیدی به کارکنان دارای سه فرزند و بیشتر نیز هر سه ماه بسته معیشتی و به کارکنانی که صاحب فرزند شوند هدیه می‌دهد.

فرماندار اردستان افزود: پرداخت ماهانه هزینه اجاره مسکن دو میلیون تومانی به کارکنانی که ازدواج کرده‌اند و بدون مسکن هستند برای مدت یک سال از دیگر اقدام‌های این واحد صنعتی در حوزه جوانی جمعیت و ازدواج است.