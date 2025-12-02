پخش زنده
هشتمین اجلاسیه تولیتهای آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی به میزبانی آستان مقدس مسجد جمکران، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین اجلاسیه تولیتهای آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی با حضور تولیتهای آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، آستان مقدس حضرت احمدبن موسیالکاظم (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به میزبانی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، برگزار میشود.
دیدار تولیتهای آستانهای مقدس و بقاع متبرکه با مراجع عظام تقلید و نشست نمایندگان اعتاب از بخشهای این اجلاسیه است.
این اجلاسیه با موضوعاتی همچون نگاشت سند ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، بررسی نسبت مقوله زیارت با نظام تعلیم و تربیت، برنامههای جشن بزرگ نیمه شعبان و برنامههای بینالمللی آستانهای مقدس در پاییز سال جاری برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری این اجلاسیه متعاقباً اعلام میشود.