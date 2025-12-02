یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید یک تجهیز فناورانه نوین شده است که قادر است نشت آب در خطوط انتقال را با دقت بالا شناسایی کند و میزان هدررفت را به طور چشمگیری کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سمیرا رضایی مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان گفت : محصول ما یک توپ هوشمند به نام وین‌بال (WinBall) است که در نمایشگاه فر ایران معرفی و رونمایی شده است. این توپ برای نشت‌یابی در خطوط انتقال آب طراحی شده و ویژگی مهم آن این است که می‌تواند بدون ایجاد اختلال در بهره‌برداری شبکه، عملیات نشت‌یابی را انجام دهد.

وی در باره عملکرد این محصول افزود: تکنولوژی‌های موجود در دنیا و حتی در ایران، عموماً برای نشت‌یابی در شبکه‌های توزیع آب طراحی شده‌اند و تاکنون فناوری یا تجهیزی که بتواند در خطوط انتقال آب با توجه به حجم بالای آب موجود در این خطوط عملیات نشت‌یابی را انجام دهد، وجود نداشت.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان افزود: توپ هوشمند وین‌بال در واقع یک تجهیز فناورانه است که توسط شرکت ما طراحی و بومی‌سازی شده و عملکرد آن به‌گونه‌ای تعریف شده که بتواند نیاز صنعت آب کشور را در زمینه کاهش هدررفت آب برطرف کند. هدف ما این است که با استفاده از این فناوری، میزان قابل توجهی از هدررفت آب را کاهش دهیم تا منابع محدود آبی کشور را برای نسل حاضر و آینده حفظ کنیم.

رضایی درباره مزیت‌های این فناوری ادامه داد: این توپ هوشمند قادر است نشت‌های بسیار کوچک، حتی تا ۲ لیتر در دقیقه را نیز تشخیص دهد؛ به عبارتی از دقت بالایی برخوردار است. در خطوط انتقال آب که طول آنها معمولاً بسیار زیاد است، این دستگاه می‌تواند محل نشت را با دقت حدود مثبت و منفی ۱۰ متر مشخص کند.

وی با بیان اینکه توپ هوشمند نشت یابی (Winball)، نسل جدید فناوری پایش خطوط انتقال آب، گاز و نفت است، گفت: این فناوری پیشرفته، بدون نیاز به توقف بهره برداری از خطوط، از درون لوله‌ها عبور می‌کند. Winball نه تنها نشتی ها، بلکه مشکلات هیدرولیکی، انشعابات غیرمجاز و مسیر دقیق خطوط را نیز ثبت و تحلیل می‌کند.

رضایی اضافه کرد: در ساخت این توپ از پوشش نانویی ویژه‌ای استفاده شده که اصطکاک را به حداقل و افزایش بهبود عملکرد در ارسال و دریافت امواج و افزایش تاب آوری در فشار‌های هیدرواستاتیکی بالا را برای توپ وینبال فراهم می‌کند. توپ، حامل مجموعه‌ای از حسگر‌ها و ماژول‌های اندازه گیری است که داده‌ها را در حافظۀ داخلی ذخیره و پس از خروج از خط، توسط نرم افزار اختصاصی تحلیل می‌کند. داده‌ها با الگوریتم‌های مبتنی بر MATLAB بررسی می‌شوند تا محل دقیق نشت با دقت بالا مشخص شود.

وی همچنین در ادامه درباره تأییدیه‌های اخذ شده گفت: ما گواهی‌نامه دانش‌بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌ایم. همچنین عملیات نشت‌یابی را برای شرکت آب و فاضلاب استان قم انجام دادیم و از آن پروژه، تأییدیه عملکرد رسمی نیز دریافت کردیم.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان درباره صرفه‌جویی ارزی ناشی از این فناوری ادامه داد: پیش از این، تنها یک شرکت از کشور کانادا ارائه‌دهنده چنین فناوری و خدماتی در دنیا بود و هزینه خدمات آن بسیار بالا بود. در مقایسه با این شرکت، محصول ما باعث صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی می‌شود؛ به طوری که برآورد می‌شود به صورت سالیانه تولید این محصول، حدود ۱۰ میلیون‌دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشد.

وی گفت: خدمات شرکت کانادایی معمولاً بین ۷ تا ۸ هزار دلار به ازای هر کیلومتر هزینه دارد (بسته به نوع خط و شرایط آن)، در حالی که خدمات ما حدود ۱ هزار دلار به ازای هر کیلومتر تمام می‌شود.