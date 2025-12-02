پایان نخستین دوره لیگ شمشیربازی دانش آموزان بافقی
نخستین دوره لیگ شمشیربازی شهرستان بافق، با معرفی تیمهای برتر در سالن شمشیربازی ورزشگاه تختی به کار خود پایان داد.
رئیس هیئت شمشیربازی شهرستان بافق گفت: ۲۸ شمشیرباز از ۷ مدرسه منتخب در قالب ۲۳ مسابقه لیگ به رقابت پرداختند تا تجربه مسابقات رسمی، ارتقای مهارت و آشنایی با آخرین قوانین این رشته را کسب کنند.
اصغر آقابابایی افزود: در پایان این رقابتها، تیم آموزشگاه ۱۳ آبان مقام نخست را به دست آورد، آموزشگاه امینه نایبقهرمان شد و آموزشگاه شاهد نور نیز بر سکوی سوم ایستاد.
رئیس هیئت شمشیربازی بافق هدف از برگزاری لیگ را ایجاد فضای رقابتی سالم برای شمشیربازان تازهکار، تجربهآموزی و شناسایی استعدادهای جدید عنوان کرد و گفت: نسل آینده شمشیربازی بافق پرانرژی و مستعد است و این رویداد گام نخست برای شکوفایی آنان در میدانهای بزرگتر خواهد بود.
وی همچنین اعلام کرد: با اضافه شدن استعدادهای شناساییشده به جامعه شمشیربازان، تعداد ورزشکاران فعال این رشته در بافق از ۴۵ نفر به حدود ۸۰ شمشیرباز افزایش یافته است و لیگ، نقطه عطفی در توسعه این ورزش در شهرستان به شمار میرود.