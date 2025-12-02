نخستین دوره لیگ شمشیربازی شهرستان بافق، با معرفی تیم‌های برتر در سالن شمشیربازی ورزشگاه تختی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیئت شمشیربازی شهرستان بافق گفت: ۲۸ شمشیرباز از ۷ مدرسه منتخب در قالب ۲۳ مسابقه لیگ به رقابت پرداختند تا تجربه مسابقات رسمی، ارتقای مهارت و آشنایی با آخرین قوانین این رشته را کسب کنند.

اصغر آقابابایی افزود: در پایان این رقابت‌ها، تیم آموزشگاه ۱۳ آبان مقام نخست را به دست آورد، آموزشگاه امینه نایب‌قهرمان شد و آموزشگاه شاهد نور نیز بر سکوی سوم ایستاد.

رئیس هیئت شمشیربازی بافق هدف از برگزاری لیگ را ایجاد فضای رقابتی سالم برای شمشیربازان تازه‌کار، تجربه‌آموزی و شناسایی استعداد‌های جدید عنوان کرد و گفت: نسل آینده شمشیربازی بافق پرانرژی و مستعد است و این رویداد گام نخست برای شکوفایی آنان در میدان‌های بزرگ‌تر خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: با اضافه شدن استعداد‌های شناسایی‌شده به جامعه شمشیربازان، تعداد ورزشکاران فعال این رشته در بافق از ۴۵ نفر به حدود ۸۰ شمشیرباز افزایش یافته است و لیگ، نقطه عطفی در توسعه این ورزش در شهرستان به شمار می‌رود.