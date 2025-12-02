پخش زنده
پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم روستای راونگ شهرستان میناب تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج بخش کریان شهرستان میناب گفت: این دو شهید در عملیاتهای والفجر شش و مولای متقیان به شهادت رسیدهاند.
سرگرد پاسدار یعقوب مظاهری افزود: پیکر شهید گمنام ٢٢ ساله که در عملیات مولای متقیان در چذابه به شهادت رسیده است در روستای راونگ به خاک سپرده شد.
وی گفت: پیکر مطهر دومین شهید نیز روز چهارشنبه پس از تشییع در بخش توکهور و هشتبندی، در روستای امام آباد هشتبندی به خاک سپرده میشود.