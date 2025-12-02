به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج بخش کریان شهرستان میناب گفت: این دو شهید در عملیات‌های والفجر شش و مولای متقیان به شهادت رسیده‌اند.

سرگرد پاسدار یعقوب مظاهری افزود: پیکر شهید گمنام ٢٢ ساله که در عملیات مولای متقیان در چذابه به شهادت رسیده است در روستای راونگ به خاک سپرده شد.

بیشتر بخوانید: شهرستان حاجی‌آباد میزبان دو شهید گمنام بود

وی گفت: پیکر مطهر دومین شهید نیز روز چهارشنبه پس از تشییع در بخش توکهور و هشتبندی، در روستای امام آباد هشتبندی به خاک سپرده می‌شود.