رونمایی از کتاب زندگینامه شهید باکری
کتاب زندگینامه «بیا تماشا کن» اثر محمدصادق درویشی، که به زندگی و مبارزات شهید مهدی باکری میپردازد، در مرکز اسناد، تحقیقات و نشر رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
این اثر حاصل یک دهه کار تحقیقی، گردآوری اسناد و روایتهای متعدد است و در ۹ فصل و ۸۲۱ صفحه به قلم محمدصادق درویشی تدوین شده است.
در مراسم رونمایی از این کتاب، بر اهمیت زندگی و سیره شهدا، بهویژه شهیدان مهدی و حمید باکری، بهعنوان سرمایههای اجتماعی و ماندگار برای جامعه تاکید شد.
شهید مهدی باکری، فرمانده لشکر عاشورا، در ۲۵ اسفندماه ۱۳۶۳ در منطقه عملیاتی بدر به شهادت رسید.