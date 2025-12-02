کتاب زندگینامه «بیا تماشا کن» اثر محمدصادق درویشی، که به زندگی و مبارزات شهید مهدی باکری می‌پردازد، در مرکز اسناد، تحقیقات و نشر رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این اثر حاصل یک دهه کار تحقیقی، گردآوری اسناد و روایت‌های متعدد است و در ۹ فصل و ۸۲۱ صفحه به قلم محمدصادق درویشی تدوین شده است.

در مراسم رونمایی از این کتاب، بر اهمیت زندگی و سیره شهدا، به‌ویژه شهیدان مهدی و حمید باکری، به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی و ماندگار برای جامعه تاکید شد.

شهید مهدی باکری، فرمانده لشکر عاشورا، در ۲۵ اسفندماه ۱۳۶۳ در منطقه عملیاتی بدر به­ شهادت رسید.