به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در راستای اجرای طرح آرامش ۳۶ معتاد در این شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: مرحله دیگری از این طرح با هدف پاسخگویی به مطالبات مردمی، جمع آوری معتادان و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز به همت ماموران انتظامی این فرماندهی اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۳۶ معتاد در سطح شهرستان جمع آوری و با هماهنگی مرجع قضائی برای انجام مراحل درمان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف ۵۹۵ گرم انواع مواد مخدر در این طرح گفت: شهروندان در صورت اطلاع از توزیع و مصرف مواد مخدر موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.