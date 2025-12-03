پخش زنده
۳۶ معتاد در شهرستان شهرضا دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در راستای اجرای طرح آرامش ۳۶ معتاد در این شهرستان دستگیر شدند.
سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: مرحله دیگری از این طرح با هدف پاسخگویی به مطالبات مردمی، جمع آوری معتادان و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز به همت ماموران انتظامی این فرماندهی اجرا شد.
وی افزود: در اجرای این طرح ۳۶ معتاد در سطح شهرستان جمع آوری و با هماهنگی مرجع قضائی برای انجام مراحل درمان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.
این مقام انتظامی با اشاره به کشف ۵۹۵ گرم انواع مواد مخدر در این طرح گفت: شهروندان در صورت اطلاع از توزیع و مصرف مواد مخدر موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.