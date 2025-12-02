پخش زنده
شایعترین نوع معلولیت در خراسان جنوبی، جسمیـحرکتی با ۹ هزار و ۷۲۰ نفر مبتلا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در استان تاکنون ۲۱ هزار و ۹۸۷ نفر دارای معلولیت شناسایی شدهاند که شایعترین نوع معلولیت، جسمیـحرکتی است و ژنتیک و پس از آن تصادفات جادهای عامل اصلی این نوع معلولیتها بوده است.
گازرانی با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۲۷۰ نفر از بهزیستی مستمری دریافت میکنند افزود: در کنار مستمریبگیران، طرحهایی برای پرداخت حق پرستاری و مددکاری در منزل اجرا میشود که حدود هزار و ۷۹۳ نفر از این خدمات بهرهمندند و ۲۶۴ نفر نیز متقاضی دریافت مستمری قرار دارند.
وی گفت: مراکز نگهداری شبانهروزی ویژه معلولان در استان ۲۵ مرکز است که ۹۲۹ نفر در آنها اقامت دارند و علاوه بر این، ۳۷ مرکز روزانه فعال است که در آنها خدمات آموزشی، توانبخشی و مهارتآموزی ارائه میشود و در مجموع ۹۸۵ نفر از یارانههای این مراکز استفاده میکنند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: دو مرکز خدمات مراقبت در منزل نیز برای معلولان فعالیت دارند و ۱۸۱ نفر از خدمات آنها بهرهمند میشوند وهمچنین ۱۰ مرکز ویزیت در منزل به ۳۶۹ نفر معلول خدمترسانی میکنند.
گازرانی گفت: همچنین در استان هزار و ۱۳۵ خانواده دارای دو فرد معلول، ۱۲۳ خانواده سه معلول، ۱۷ خانواده چهار معلول و سه خانواده پنج معلول وجود دارد و تعداد افراد زیر ۱۸ سال دارای معلولیت در استان نیز ۴ هزار و ۸۰۶ نفر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ نفر از افراد دارای معلولیت در دستگاههای دولتی شاغل هستند افزود: امسال نیز قرار است آزمون اختصاصی استخدام معلولان برگزار شود تا فرصت شغلی ویژه معلولان تقویت گردد و برخی سهمیهها مانند اپراتوری تلفن بهطور خاص برای افراد نابینا در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: در زمینه پیشگیری از معلولیتها، سه طرح اصلی مشاوره ژنتیک، غربالگری بینایی و غربالگری شنوایی در استان اجرا میشود و پارسال حدود هزار و ۶۲۰ نفر از خدمات مشاوره ژنتیک بهره بردند
گازرانی گفت: همچنین برنامه پایلوت شناسایی علت معلولیت در شهرستان طبس اجرا شد و ۱۱۵ معلول از خدمات آن بهرهمند شدند. امسال نیز برای طرح مشاوره ژنتیک اعتباری معادل یک میلیارد تومان تأمین شده و تاکنون هزار و ۲۰۰ نفر از تسهیلات مربوطه استفاده کردهاند.
وی افزود: در طرحهای غربالگری بینایی و شنوایی، تمام نوزادان بلافاصله پس از تولد در بیمارستانها مورد غربال قرار میگیرند و در صورت نیاز به خدماتی مانند سمعک یا کاشت حلزون، هزینهها از محل اعتبارات سازمان بهزیستی پرداخت میشود.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت: بر اساس این قانون، والدینی که دارای فرزند معلول با شدت بالا هستند، میتوانند از کاهش ساعات کاری و معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. همچنین همسران یا مراقبان افراد دارای معلولیت از امتیازات مشابه برخوردارند.
دوازدهم آذر روز جهانی معلولان نامگذاری شده است.