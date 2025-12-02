مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: برنامه‌ریزی در فاز اول برای نصب ۱۸۸ هزار کنتور هوشمند برق در دست اقدام است و این پروژه مهم در بخش‌های مختلف تجاری و خانگی با جدیت پیگیری شده و در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری با تاکید بر اینکه هوشمندسازی یکی از اولویت‌های اصلی صنعت برق در کوتاه‌مدت و بلندمدت است و شرکت توانیر منابع خود را به این سمت سوق داده است، اظهار کرد: در بخش صنعت کنترل‌پذیری مشترکین صنایع خارج از شهرک در اولویت قرار دارد و در بخش اداری نیز کنترل‌پذیری تمامی مشترکین اعم از تک فاز و سه فاز در دستور کار است. همچنین در بخش کشاورزی تقریبا تمام مشترکان مجهز به کنتور هوشمند و کنترل‌پذیر هستند.

وی با اشاره به تدوین اطلس تلفات انرژی در شبکه‌های توزیع برق و با بیان اینکه هوشمندسازی مصرف برق در خوزستان شتاب می‌گیرد، افزود: در خوزستان، موضوع هوشمندسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه افزایش مصرف برق به‌ویژه در فصول گرم سال، نیازمند راه‌حل‌های هوشمند است و هوشمندسازی کنتور‌ها به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم مصرف را مدیریت کنیم، توزیع برق را عادلانه‌تر انجام دهیم و از خاموشی‌ها جلوگیری کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تاکید کرد: هوشمندسازی به عنوان راهکاری اساسی برای مدیریت مصرف، توزیع عادلانه و مقابله با محدودیت‌های شبکه برق در استان‌های مختلف شناخته می‌شود و در استان خوزستان نیز اجرای این پروژه کمک موثری به جلوگیری از هدررفت انرژی و همچنین پایدارتر شدن برق خواهد داشت.

خدری در ادامه بیان کرد: هدف شرکت توزیع برق خوزستان در فاز اول، نصب حداقل ۱۸۸ هزار کنتور هوشمند در آینده نزدیک است و در بلندمدت، این طرح می‌تواند به نصب کنتور هوشمند برای تمامی مشترکان منجر شود که این امر به ویژه در خوزستان، به دلیل شرایط آب و هوایی و مصرف بالای انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین یکی دیگر از مزایای کنتور‌های هوشمند را افزایش قابلیت اطمینان و کاهش قطع برق در مناطقی دانست که نیروگاه‌های خورشیدی یا صنایع حساس به شبکه متصل هستند.

خدری بیان داد: با استفاده از این کنتور‌ها می‌توانیم در شرایط بحرانی و در زمان‌های اوج بار، برق را به‌صورت عادلانه‌تر توزیع و از بروز خاموشی‌ها جلوگیری کنیم تا برق پایدارتری تامین و عرضه شود.