معاون علمی رئیس جمهور از تدوین مجوزهای لازم برای راهاندازی یک یا چند اپراتور هوش مصنوعی ملی خبر داد و گفت: این اپراتورها، دادهها را پس از بینامسازی، با همکاری کارگروه تعاملپذیری در اختیار افراد قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور، امروز در حاشیه نشست «هوشمندسازی امور مالیاتی کشور» در جمع اصحاب رسانه، بر اهمیت دادههای مالیاتی تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین قسمتهای مالیاتی، وجود یک بانک بزرگ داده است.
وی افزود: ما مانند کشورهای دیگر، اپراتور هوش مصنوعی خواهیم داشت. یک یا دو اپراتور مانند اپراتورهای همراه اول و ایرانسل راهاندازی خواهد شد. این اپراتور دادهها را بینام میکند و با همکاری کارگروه تعاملپذیری میتوانیم این دادهها را در اختیار افراد قرار دهیم. با پردازش دادهها، میتوانیم رشد در هوش مصنوعی را مشاهده کنیم.
افشین تأکید کرد: در نشست ستاد هوش مصنوعی که با حضور دکتر عارف برگزار شد، به بررسی مجوزهای لازم برای راهاندازی این اپراتورها پرداخته شده است.این موضوع کمی زمان میبرد، زیرا وزارت ارتباطات باید زیرساختهای لازم را آماده کند، اما این اپراتورها حتماً امسال راهاندازی خواهند شد
معاون علمی رئیس جمهور افزود:. باید توجه داشت که این اپراتور هوش مصنوعی و اپراتور داده برای کل کشور است و مختص سازمان مالیاتی نیست، با این حال، سازمان امور مالیاتی دادههای بسیار ارزشمندی دارد که استفاده از آنها میتواند به ارتقای خدمات کمک کند.