پخش زنده
امروز: -
استاندار زنجان با قدردانی از تلاشهای کادر درمان در مقابله با موج ویروس آنفولانزا، بر ضرورت هماهنگی دستگاهها، پرهیز از تجمعات غیرضروری و اجرای جدی طرح محلهمحوری تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در هشتمین جلسه شورای اجتماعی استان با اشاره به ضرورت پرهیز دستگاههای اجرایی از برگزاری تجمعها و همایشهای غیرضروری، گفت: باید از هرگونه تجمع غیرضروری بهویژه برای اقشار آسیبپذیر مانند افراد دارای معلولیت، بیماریهای خاص، سالمندان و زنان باردار جلوگیری شود.
وی همچنین تشکیل میزگردهای کارشناسی با حضور متخصصان در صدا و سیما را اقدامی ضروری دانست و افزود: ارائه اطلاعات درست و دقیق درباره راهکارهای پیشگیری از بیماریهای آنفولانزا به مردم باید بهصورت گسترده انجام شود.
استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر اجرای طرح محلهمحوری در دولت چهاردهم، این طرح را برنامهای کلان و اثرگذار در حوزه اجتماعی توصیف کرد و گفت: فرمانداران شهرستانها باید با جدیت در جهت اجرای این طرح اقدام کرده و گزارشهای هفتگی خود را به دفتر امور اجتماعی ارائه دهند.
رئیس شورای اجتماعی استان همچنین با اشاره به آسیبهای اجتماعی مطرح در جلسه امروز شورای اجتماعی به تبیین تغییر در الگوهای شیوع آسیبهای اجتماعی در استان بر اثر تغییرات سریع اجتماعی پرداخت بر تامل عمیق و برنامه ریزی حاصل از پژوهشهای کاربردی در این حوزه تاکید کرد.
دکتر صادقی افزود: همه اقدامات در حوزه مسائل اجتماعی با رویکرد توجه به نظام مسائل اجتماعی استان پیگیری میشود که برگزاری همایش ملی مسأله شناسی جمعیت NEET در استان در ۲۰ آذر با حضور متخصصان برجسته این حوزه از جمله آنهاست.