پوشش کامل توانبخشی روستایی در استان قزوین
مدیرکل بهزیستی استان قزوین اعلام کرد: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه هماکنون کل جمعیت روستایی و حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری استان را تحت پوشش قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
غلامرضایی در نشست خبری هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از معلولیتها و توانمندسازی جامعه هدف عنوان کرد و افزود: «این برنامه شامل پنج مولفه سلامت، آموزش، امرار معاش، توانمندسازی اجتماعی و مناسبسازی محیط است.»
به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ تمامی پشتنوبتیهای دریافت ویلچر در استان برطرف شده و ویلچرهای مناسب در اختیار معلولان قرار گرفته است. غلامرضایی یادآور شد: با مشارکت خیرین و سپاه پاسداران، امسال دو مرحله توزیع ویلچر برقی نیز انجام شده است.
۸۰۰ فرصت شغلی جدید برای جامعه هدف بهزیستی قزوین
مدیرکل بهزیستی قزوین با اشاره به برنامههای اشتغالزایی این سازمان گفت: «در سال جاری ۸۰۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف فراهم شده است که شامل تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت هفتساله میشود.»
وی میزان بهرهمندی جامعه هدف از این خدمات را ۷۰ درصد عنوان کرد و افزود: برخی کارفرمایان از جمله شرکت فیروز نیز تعدادی از مددجویان را جذب کردهاند.
اجرای قانون حمایت از معلولان و افزایش تسهیلات معیشتی
غلامرضایی با اشاره به اجرای قانون حمایت از معلولان در ۳۴ فصل گفت: «تمامی خدمات این سازمان از جمله پرداخت کمکهزینه معیشت، حق پرستاری و تأمین وسایل توانبخشی بر اساس آییننامههای این قانون انجام میشود.»
وی مبلغ کمکهزینه معیشت افراد معلول را یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حق پرستاری افراد ضایعه نخاعی و خانوادهمحور را چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
آمار معلولان در قزوین بالاتر از میانگین کشوری
مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: «در حال حاضر ۲۷ هزار و ۵۶۶ معلول تحت پوشش بهزیستی در استان وجود دارد که ۲.۲ درصد جمعیت استان را شامل میشود و کمی بالاتر از میانگین کشوری است.»
وی افزود: ۳۶ درصد از این جمعیت را زنان و ۶۳ درصد را مردان تشکیل میدهند.
توسعه خدمات رواندرمانی و فعالیت سامانه ۱۱۳
غلامرضایی با اشاره به افزایش هزینه داروهای اعصاب و روان، از لزوم راهاندازی کلینیکهای شبانه رواندرمانی در استان خبر داد و گفت: «این اقدام میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی، جرائم و درگیریهای خانوادگی کمک کند.»
وی همچنین عملکرد اپراتورهای سامانه ۱۱۳ را تحسین کرد و افزود: «پاسخگویی حرفهای و صبورانه این بخش از مهمترین جلوههای خدمترسانی اجتماعی است.»
مدیرکل بهزیستی قزوین: خدمات توانبخشی، حمایتهای اجتماعی و تعامل با تیم شمس آذر ادامه دارد
مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به ضرورت گسترش خدمات توانبخشی و حمایتهای اجتماعی در استان گفت: اولویت بهزیستی، توسعه متوازن خدمات به جامعه هدف و تقویت همکاری با نهادهای مردمی و ورزشی است.
غلامرضایی در پاسخ به پرسشی درباره اتفاقات اخیر پیرامون تیم فوتبال شمس آذر قزوین اظهار کرد: «موضوع در سطح ملی رصد شد و پس از انتشار بیانیه تیم مبنی بر اینکه هیچ قصد توهینی وجود نداشته، مسئله با تعامل و عذرخواهی رسمی پایان یافت.»
وی تأکید کرد: «رویکرد بهزیستی همواره بر همافزایی و همگرایی با جامعه ورزشی است و تیم شمس آذر نیز در حمایت از گروههای ورزشی معلولان، از جمله در برگزاری بازیهای دوستانه و تأمین تجهیزات، نقش مثبتی داشته است.»
کمبود کلینیکهای تخصصی اعصاب و روان در استان
مدیرکل بهزیستی قزوین با اشاره به وضعیت بیماران اعصاب و روان گفت: «تمامی مراکز شبانهروزی نگهداری بیماران با استفاده از یارانه دولتی فعالیت میکنند و موظف به ارائه خدمات درمانی مطلوب هستند.»
او افزود: «با تفاهم انجامشده میان بهزیستی، هلالاحمر و استانداری، پرداخت هزینههای دارویی خانوادههای بیماران خاص در مواردی بر عهده این نهادها گذاشته شده و بهصورت اقساط تسویه میشود.»
غلامرضایی کمبود ظرفیت درمانی را یکی از چالشهای اصلی استان دانست و گفت: «تنها بیمارستان تخصصی اعصاب و روان موجود، پاسخگوی نیاز فعلی نیست و بهزیستی در تلاش است با بهرهگیری از پزشکان همکار و داروخانههای خیرخواه، خدمات را برای بیماران نیازمند تسهیل کند.»
او تأکید کرد: «ضروری است سیاستهای کلان در سطح ملی به قانونگذاری منسجم منجر شود تا خدمات رواندرمانی و حمایت از بیماران اعصاب و روان در سراسر کشور پایدار و ساختاریافته اجرا شود.»
توسعه مناسبسازی شهری و خدمات اورژانس اجتماعی
مدیرکل بهزیستی استان درباره خط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ اظهار کرد: «این سامانه به صورت شبانهروزی فعال است و سه بخش تلفنی، تیمهای سیار و مراکز مداخله در بحران را شامل میشود. مأموریت اصلی آن مقابله با کودکآزاری، همسرآزاری و سایر آسیبهای خانوادگی است.»
وی افزود: «در حوزه مناسبسازی نیز قزوین جزو استانهای پیشرو است؛ بسیاری از ایستگاههای اتوبوس، پایانهها و سرویسهای بهداشتی عمومی مناسبسازی شدهاند و کارگروه تخصصی استانداری و شهرداری بهصورت ماهانه روند اجرا را پایش میکند.»
به گفته غلامرضایی، امسال قزوین بهعنوان *شهر دوستدار سالمند* معرفی شده و نخستین پارک ویژه کودکان اوتیسم به بهرهبرداری رسیده است. همچنین مقرر شده در هر شهرستان یک پارک ویژه برای افراد دارای معلولیت احداث شود.
پرداخت حق پرستاری به بیش از ۲۵۰۰ نفر
غلامرضایی در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت منظم حق پرستاری به جامعه هدف خبر داد و گفت: «بر اساس مصوبه ریاست سازمان بهزیستی کشور، ۲ هزار و ۵۴۰ نفر از افراد دارای معلولیت در استان مشمول دریافت حق پرستاری هستند و پرداخت آن تا پایان سال انجام خواهد شد.»
او افزود: «مبلغ حق پرستاری برای هر فرد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده و اجرای کامل این طرح در دستور کار قرار گرفته است.»
افزایش جمعیت معلولان و مسئولیت روزافزون بهزیستی
مدیرکل بهزیستی قزوین اعلام کرد: «در حال حاضر ۲۷ هزار و ۵۶۶ نفر تحت پوشش بهزیستی استان هستند، که ۲.۲ درصد جمعیت استان را شامل میشود. از این تعداد، ۳۶ درصد زن و ۶۳ درصد مرد هستند.»
وی با اشاره به افزایش تصادفات در استان افزود: «بهزیستی موظف است خدمات توانبخشی و حمایتهای اجتماعی را متناسب با رشد جمعیت معلولان توسعه دهد تا از بروز مشکلات ثانویه جلوگیری شود.»