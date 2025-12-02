به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نشست بررسی روند اجرای این طرح اعلام شد: طی روز‌های اخیر ۱۹۷ زندانی پس از انجام بررسی‌های لازم مشمول آزادی شده‌اند.

عتباتی افزود: هدف این برنامه تنها کاهش جمعیت کیفری نیست، بلکه دستیابی به تصویری دقیق از وضعیت زندان‌ها، شرایط مددجویان و رسیدگی منسجم‌تر به پرونده‌ها را دنبال می‌کند.

به گفته او، بازدید‌های مستمر مسئولان قضایی، گفت‌و‌گو‌های مستقیم با زندانیان و ارزیابی میدانی وضعیت آنان از ارکان اصلی این طرح است و می‌تواند در استفاده بهتر از ظرفیت‌های قانونی و ارائه کمک‌های قضایی مؤثر باشد. وی همچنین بر لزوم تکمیل دقیق و به‌موقع کاربرگ‌های مربوط به این طرح و ارسال نتایج نهایی به تهران تأکید کرد.

در بخش دیگری از جلسه، مجیدی دادستان مرکز استان نیز اجرای طرح پایش را بخشی از برنامه‌های راهبردی دادستانی کل کشور دانست و گفت همه اقدامات مرتبط با زندان‌ها باید در قالب این طرح ثبت و مستندسازی شود تا ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی در استان به‌صورت دقیق و یکپارچه انجام گیرد. او خواستار تسریع در تکمیل کاربرگ‌ها و نهایی‌سازی اطلاعات باقی‌مانده شد.