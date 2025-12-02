\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c\u00a0 \u0627\u06af\u0631 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0645\u0648\u0642\u0639 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u0648\u062f \u06a9\u0627\u0645 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f7 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n