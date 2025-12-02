به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی نصیبی گفت: دیروز و امروز بیش از ۱۴۰ نفر از جمله نیرو‌های مردمی، دهیاری‌ها، منابع طبیعی، هلال احمر، مدیریت بحران و آتش نشانی برای خاموش کردن آتش این منطقه حضور داشتند.

علی نصیبی افزود: برای خاموش کردن آتش، بالگرد مستقر در استان ۱۲ سورتی پرواز انجام داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز گفت: آتش جنگل گونیلی کلاله که صبح امروز در این شهرستان گزارش شد با حضور نیرو‌های یگان حفاظت و تیم‌های اطفای حریق اداره منابع طبیعی کلاله اطفا شد.

محمد برزین رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کلاله گفت: آتش سوزی بیشتر در سطح جنگل گوینلی بود و حدود نیم هکتار از جنگل را در برگرفت.