فرمانده انتظامی استان در حاشیه برپایی میز خدمت و ارتباط مستقیم با مردم دهلران؛ از کاهش ۹ درصدی سرقت طی هشتماهه امسال در استان ایلام، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار جمال سلمانی با تشریح اقدامات مجموعه انتظامی در حوزه برقراری نظم و امنیت، همافزایی و هماهنگی مطلوب بین اعضای شورای تأمین، دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی شهرستان، گفت: نتیجه این تعامل و هم افزایی، موفقیت در کشف مواد مخدر، اجرای طرحهای آرامش در شهر و ارتقای امنیت، بوده است.
وی اظهار کرد: با تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت، اقدامات مؤثری صورت گرفت؛ به گونهای که علاوه بر کاهش ۹ درصدی سرقت در استان؛ ۷۹ درصد از سرقتهای رخداده در شهرستان دهلران نیز با تلاش مستمر همکاران، کشف، شناسایی و منجر به دستگیری سارقان شد.
وی با تأکید بر اهمیت کاهش زمان رسیدگی تا کشف جرم، افزود:
«برنامهریزی ما بر این است؛ که فاصله وقوع جرم تا کشف آن را کاهش دهیم؛ به گونهای که هم امنیت شهروندان افزایش یابد و هم احساس امنیت در جامعه تقویت شود.»
سردار سلمانی در ادامه، طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی را از اولویتهای مأموریتی استان دانست و تصریح کرد:
«مقابله با اراذل و اوباش، برخورد با خودروهای شوتی بدون پلاک یا دارای پلاک مخدوش، کنترل آلودگی صوتی و اجرای طرح آرامش در شهر و طرحهای ویژه در تفرجگاهها و پارکها، بهصورت مستمر در دستور کار مجموعه انتظامی است.»
وی همچنین به اقدامات پلیس در حوزه کاهش تصادفات و ارتقای نظم و انضباط ترافیکی اشاره کرد و گفت: «با تشکیل شورای ترافیک شهرستان و مشارکت فرمانداری، شهرداری و سایر ادارات، تلاش میکنیم فرهنگ صحیح ترافیک و آموزشهای لازم را در جامعه تقویت کنیم.»
فرمانده انتظامی استان از فعالیتهای پلیس فتا نیز به عنوان بخشی از اقدامات اثرگذار یاد کرد و افزود: «در حوزه اصناف نیز پلیس امنیت و اماکن با دریافت بازخوردهای مردمی، موظف شدهاند؛ همکاری خود با کسبه را بیش از گذشته تقویت کنند.»
جمعی از مردم شهرستان دهلران در دیدار با فرمانده انتظامی استان به بیانات مشکلات و مطالبات خود از نیروی انتظامی پرداختند.