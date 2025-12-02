محدثه حاجی عبدالوهاب که در هلند تحصیل کرده بود پس از بازگشت به کشور جهاد علمی را به ظهور رسانده و محصولاتی کاربردی در حوزه زیست فناوری تولید کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: توسعه مسیر علمی با تلاش نخبگان و دانشجویان کشور حالا به مرحله ظهور رسیده، نخبگان دانشجوی این مرزو بوم توانستند در شرایط تحریم با جهاد علمی به مبارزه با استکبار بپردازند و کشور را از وابستگی به استکبار خارج کنند.یکی از دانشجویان تاثیر گذار که نمونه تبلور این روحیه است.

خانم محدثه حاجی عبدالوهاب است که نشانگر تشخیص سم در شیر یکی از دستاورد این دانشجوی نخبه است.