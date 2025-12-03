پخش زنده
۱۵ اتوبوس برقی وارد ناوگان حملونقل اصفهان شد و ۲۵۶ دستگاه دیگر نیز در مسیر تحویل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون برنامهریزی شهردار اصفها، این اقدام را از برنامههای کاهش آلودگی هوا بیان کرد و گفت: ۱۵ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حملونقل اضافه شده و ۲۵۶ دستگاه دیگر نیز در مراحل تحویل قرار دارد. همچنین ۱۷۲ دستگاه دیگر در لیست انتظار هستند. این روند توسعه حملونقل عمومی نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
سعید ابراهیمی با اشاره به نیاز ۱۲۰ همتی شهرداری برای اجرای ۱۰۲۵ طرح عمرانی در سال جاری بدون لحاظ تجهیزات مترو اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸ همت برای طرح های عمرانی پیشبینی شده که تاکنون ۱۸ همت آن تخصیص یافته است.
وی افزود: این میزان اعتبار صرف طراحی، تملک و اقدامات اجرایی اولیه شده و پروژهها اکنون آماده برگزاری مناقصه هستند. ابراهیمی با تشریح جزئیات طرح ها گفت: در مجموع ۸۸ طرح شاخص، ۱۵۳ طرح مهم منطقهای و ۷۸۴ طرح محلهمحور در بودجه سال جاری شهرداری لحاظ شده است. همچنین برآورد مجموع اعتبار حلقه چهارم حفاظتی شهر ۲۰ همت است که در بخش شرقی آن ۳ همت هزینه شده و ۲۰ کیلومتر از این مسیر نیز بهتازگی افتتاح شده است.
معاون برنامهریزی شهردار اصفهان همچنین درباره وضعیت طرح های شاخص شهری تاکید کرد: میزان پیشرفت طرح تقاطع شهید فخریزاده حدود ۲۵ درصد است. این طرح با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان شامل ۱۱ پل بوده و از نظر طراحی از طرح های شاخص شهر محسوب میشود. عملیات اجرایی آن از اردیبهشت آغاز شده و طبق برنامه تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی، همچنین از پیشرفت ۵۰ درصدی طرح بزرگراه شهید آیتالله رئیسی خبر داد و با اشاره به برآورد هزینه یک هزار میلیارد تومانی آن افزود: خط دو متروی اصفهان به عنوان یک ابرطرح با ۵۰ همت اعتبار در حال اجراست که تاکنون ۲۵ همت در آن هزینه شده است.
سعید ابراهیمی درباره طرح های فرهنگی و گردشگری نیز اظهار کرد: پروژه باغ مشاهیر از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و بخش پارک آن در سال جاری افتتاح خواهد شد. مجموعه باغ ارغوان با اعتبار ۱۴۰۰ میلیارد تومان و طرح گردشگری فدک با ارزش یک هزار میلیارد تومان نیز از طرح های مهم شهر هستند که مرحله نخست هر دو طرح تا بهمنماه امسال به بهرهبرداری میرسد.