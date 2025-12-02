پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد، از محوریت بررسی مصوبات دور قبل و تصمیمات تکمیلی برای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی، با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد در روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه گفت: رئیس قوه قضائیه در دور دوم سفر به استانها، علاوه بر بررسی مصوبات و اقدامات انجام شده در دور قبل، تصمیمات تکمیلی برای تحقق این مصوبات و برنامههای جدیدی که مورد نیاز استان است را در دستور کار قرار میدهد.
وی محور سفرهای رئیس قوه قضائیه را «سند توسعه و تعالی قضایی» عنوان کرد و افزود: این سند در محورهای مختلفی از جمله تسهیل امور قضایی، حفظ حقوق عامه، مبارزه با فساد، قضازدایی، تسهیل روند دادرسیهای الکترونیک و استفاده از فناوریهای نوین در امر قضا مورد پیگیری قرار میگیرد.
این مقام قضایی با اشاره به حضور معاونین و اعضای شورای عالی قضایی کشور در شهرستانها اظهار داشت: محوریت سفرها، سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و موارد مندرج در این سند مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه استان یزد در سال گذشته رتبه سوم کشور از حیث تحقق سند تحول و تعالی قوه قضائیه را کسب کرده است، ادامه داد: استان یزد از حیث فضای فیزیکی برای کار قضایی در رتبه ۲۷ کشور قرار داشته و در حوزه کمیت منابع انسانی نیز وضعیت مناسبی نداشته است.
طهماسبی با اشاره به چشمانداز توسعه زیرساختهای قضایی در استان گفت: بر اساس برنامهریزیها، استان یزد باید تا سال ۱۴۱۵ بیش از ۹۷ هزار متر مربع فضای قضایی و ملحقات آن را داشته باشد که این میزان با فاصله قابل توجهی مواجه است.
وی با بیان اینکه در دور اول سفر، بخشی از مصوبات مربوط به این حوزه بوده است، افزود: در ۸ نقطه استان پروژههای عمرانی تعریف و در حال اجرا است که امید است با پیگیریهای صورت گرفته مصوبات خوبی در دور دوم جهت حل مشکلات استان در این حوزه تصویب گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به دسترسی مردم و رسیدگی به شکایات خاطرنشان ساخت: بازرسیهای میدانی نواقص احتمالی را روشن کرده و نقاط ضعف و قوت شناسایی شده است.
وی درباره برنامههای اصلی سفر گفت: جلسه با مجموعه قضات و کارکنان دستگاه قضا، دیدار با اقشار مختلف، جلسه شورای اداری استان و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و در پایان جلسه مصوبات سفر در قالب شورای عالی قضایی کشور برگزار میشود.
طهماسبی با اشاره به استقرار تیم اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد افزود: سعی شده است تا حد امکان پاسخگوی حضور مردم باشند. همچنین در شهرستانها مردم میتوانند درخواستهای خود را از طریق صندوقهای نصب شده در دادگستری شهرستانها ارسال کنند.
وی تأکید کرد: مهمترین دغدغه استان یزد، مقوله آب و هوا است و همه دستگاهها باید تلاش کنند تا این دو مسئله فدای هیچ چیزی نشود.