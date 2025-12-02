اقدامات فرماندهی انتظامی سلماس منجر به کاهش ۲۷ درصدی وقوع سرقت و افزایش میزان کشفیات دراین شهرستان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کمیسیون فرعی پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان سلماس با حضور اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار سلماس در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات کمیسیون اتخاذ تدابیر پیشگیرانه توسط دستگاه‌های خدمات رسان بانک‌ها طلافروشی‌ها و اصناف را خواستار شد.

او آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان را مهم‌ترین محور پیشگیری از سرقت دانست و بر کاهش فرصت‌های وقوع جرم تأکید کرد.

علی علائی همچنین رعایت الزامات حفاظتی در دستگاه‌های اجرایی فعال‌تر شدن گشت‌های محله محور نیروی انتظامی و سپاه و ساماندهی صنوف مزاحم از جمله آهن فروشان آهنگران و ضایعات فروشان را از اولویت‌های مهم در مسیر ارتقای امنیت عمومی عنوان کرد.

در بخش دیگری از جلسه سرهنگ کارآگاه فیض یاب با ارائه گزارش عملکرد انتظامی از کاهش ۲۷ درصدی وقوع سرقت و افزایش میزان کشفیات در شهرستان سلماس خبر داد

در پایان نشست اعضای کمیسیون گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کردند.