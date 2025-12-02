به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد امروز در حاشیه آغاز اجرای طرح مقایسه‌ ای ارقام گندم در این شهرستان، مهمترین اهداف این طرح را شناسایی پربازده‌ ترین رقم متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه عنوان کرد.

اسماعیل‌ قربانی اضافه کرد: این طرح پژوهشی-ترویجی با کشت ارقام مختلف گندم از جمله نارین، تکتاز، امین، افروز، برزگر، فرین، سپهر، کالیفرنیا و بامداد در دست اجرا است.

وی ادامه داد: در طول دوره رشد نیز توصیه‌ های لازم به صورت علمی به کشاورزان ارائه می شود.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: در پایان فصل زراعی و پس از برداشت نهایی، رقم یا ارقام برتر که بیشترین عملکرد و کیفیت را در شرایط محلی نشان دهند، شناسایی و معرفی می‌ شوند.

قربانی افزود: نتیجه این مطالعات به عنوان الگویی معتبر در اختیار کشاورزان منطقه قرار خواهد گرفت تا با انتخاب ارقام مناسب و پربازده، ضمن کاهش هزینه‌ های تولید در مراحل کاشت و داشت، در زمان برداشت نیز با دستیابی به محصولی فراوان و باکیفیت، سودآوری و رضایت بیشتری کسب کنند.

وی اضافه کرد: این اقدام گامی موثر در راستای افزایش بهره‌ وری و ارتقای اقتصادی بخش کشاورزی محسوب می‌ شود.

۱۴ هزار بهره‌ بردار بخش کشاورزی گناباد با کشت و زرع بر روی ۲۰ هزار هکتار کشتزار آبی، هزار و ۷۰۰ هکتار دیمزار و پرورش ۵۰۰ هزار راس دام، سالانه ۸۷ هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی را تولید و روانه بازار مصرف می‌ کنند.

مرکز شهرستان گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.