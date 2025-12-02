پخش زنده
در نشست مشترک رئیس هیئت عامل ایمیدرو و بورس کالای ایران، تشکیل کارگروه ویژهای با هدف توسعه مدلهای نوین تأمین مالی و جذب سرمایهگذار در بخش معدن و صنایع معدنی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدمسعود سمیعینژاد اعلام کرد: این کارگروه با مأموریت طراحی مدلهای همکاری و بهرهگیری از ظرفیتهای بورس کالا تشکیل میشود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی درخصوص واگذاری پروانهها به بخش خصوصی و تأکید وزیر صمت بر خصوصیسازی، گفت: قانون هفتم پیشرفت ما را مکلف کرده که این فرآیند با شفافسازی کامل انجام شود.
سمیعینژاد تأمین مالی را مهمترین رکن تحقق اهداف توسعهای عنوان کردو افزود: در بخش معدن میتوانیم نقش مؤثری در شفافسازی بازار ایفا کنیم. مدلهای اجرایی لازم نیز برای سازمان بازرسی کل کشور تعریف شده تا سیاستهای تأمین مالی بهدرستی عملیاتی شود.
او همچنین به صدور مجوز عرضه ارز حاصل از صادرات معدن و صنایع معدنی در تالار دوم مرکز مبادله اشاره کرد و این اقدام را موثر در تأمین منابع ارزی و جلوگیری از قاچاق دانست.
در ادامه نشست، جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه توسعه بورس کالا با حمایتهای ایمیدرو محقق شده است، اظهار کرد: در حوزه طلا و با همکاری ایمیدرو، تاکنون ۳۱ تن طلا معامله شده و ارزش طلای موجود در خزانه بورس کالا به ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد که تشکیل این کارگروه به انجام اقدامات مالی جدید و تقویت همکاریهای دو مجموعه منجر شود.
جهرمی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای تامین مالی در حوزه معدن و صنایع معدنی، پذیرش انبار و انتشار گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف استاندارد بلندمدت، اوراق سلف مبتنی بر گواهی سپرده، واگذاری پروانههای بهرهبرداری و اکتشاف در قالب ابزارهای مالی نوین از جمله صندوقهای خصوصی، قراردادهای سلف استاندارد مولدسازی در حوزه طلا و همچنین قراردادهای ساخت در ازای فروش سلف کالا را از مهمترین رویکردهای مورد توجه عنوان کرد.
به گفته وی، استفاده از این ابزارها میتواند مسیرهای جدیدی برای جذب سرمایه و پشتیبانی از پروژههای توسعهای معدن و صنایع معدنی کشور فراهم کند.