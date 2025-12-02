برگزاری یادواره شهدای حوزه مقاومت شهید قاضی طباطبایی شهر صوفیان
یادواره شهدای حوزه مقاومت شهید قاضی طباطبایی شهر صوفیان با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و بسیجیان در مسجد جامع این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ الیاس گل محمدزاده جانشین سپاه عاشورا در یادواره شهدای حوزه مقاومت شهید قاضی طباطبایی شهر صوفیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به نقش بیبدیل بسیج در پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات بعد از آن گفت:بسیج معجزه انقلاب اسلامی است که با تدبیر امام خمینی (ره) و در راستای اهداف راهبردی ایشان شکل گرفت. امام راحل همواره بر نقشآفرینی مردم در انقلاب تاکید داشتند و بسیج به عنوان یک نهاد مردمی در تمامی عرصهها در کنار نظام اسلامی بوده است.
وی افزود:بسیج در دوران جنگ تحمیلی در عرصههای سازندگی، بهداشت و درمان، مقابله با ویروس کرونا و همچنین در تامین امنیت و مقابله با تهدیدات همواره حضور فعال و تاثیرگذار داشته است. امروز بسیج به عنوان یک نیروی کارآمد در سطح جهانی شناخته میشود و نماد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است.