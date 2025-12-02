به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ الیاس گل محمدزاده جانشین سپاه عاشورا در یادواره شهدای حوزه مقاومت شهید قاضی طباطبایی شهر صوفیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به نقش بی‌بدیل بسیج در پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات بعد از آن گفت:بسیج معجزه انقلاب اسلامی است که با تدبیر امام خمینی (ره) و در راستای اهداف راهبردی ایشان شکل گرفت. امام راحل همواره بر نقش‌آفرینی مردم در انقلاب تاکید داشتند و بسیج به عنوان یک نهاد مردمی در تمامی عرصه‌ها در کنار نظام اسلامی بوده است.

وی افزود:بسیج در دوران جنگ تحمیلی در عرصه‌های سازندگی، بهداشت و درمان، مقابله با ویروس کرونا و همچنین در تامین امنیت و مقابله با تهدیدات همواره حضور فعال و تاثیرگذار داشته است. امروز بسیج به عنوان یک نیروی کارآمد در سطح جهانی شناخته می‌شود و نماد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است.