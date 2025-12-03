تمام مدارس در همه مقاطع تحصیلی و همچنین مراکز دانشگاهی و آموزش عالی، چهارشنبه ۱۲ آذر ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود و کلاس‌های حضوری تعطیل است.

تعطیلی مدارس در همه مقاطع تحصیلی و مراکز دانشگاهی و آموزش عالی استان البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، پیرو آخرین مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا که لحظاتی پیش به صورت آنی و پیرو گزارش مجدد اداره کل هواشناسی و اداره کل محیط زیست برگزار شد و برابر تحلیل آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی و داده‌های پایش برخط، کاهش محسوس سرعت باد سطحی و افزایش ذرات آلاینده از منابع ثابت و متحرک، موجب تشدید انباشت آلاینده‌ها در لایه‌های پایین جو شده است، که جهت حفاظت از سلامت هم استانی‌ها موارد زیر ابلاغ می‌گردد:

با پوزش از اعلام بامدادی و نظر به تعهد و اهمیت حفظ جان شهروندان به ویژه فرزندان البرزی و بقیه اقشار در معرض آسیب

۱. کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی و همچنین مراکز دانشگاهی و آموزش عالی، یوم جاری ۱۲ آذر ماه به صورت مجازی برگزار شده و کلاس‌های حضوری تعطیل اعلام می‌شود؛

۲. مادران محترم دارای فرزند مهدکودکی و پیش دبستانی و دبستانی از دورکاری استفاده می‌نمایند؛

۳. جلوگیری از تردد خودرو‌های فاقد معاینه فنی که پلیس راهنمایی و رانندگی استان موظف است از تردد تمامی خودرو‌های شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

۴. توقف فعالیت‌های عمرانی آلاینده در دستور کار قرار دارد از این رو از تمامی فعالیت‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، از جمله ساخت‌وساز‌های شهری و پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها، تا بهبود شرایط جلوگیری خواهد شد.

۵. دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر استان مکلف شد پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال‌احمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.

۶. استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیرو‌های پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.

۷. مرخصی ویژه برای مبتلایان به بیماری‌های قلبی و تنفسی از سوی مدیران ارشد آن واحد انجام خواهد شد، گفت: با درخواست مرخصی کارکنان دارای مشکلات قلبی و تنفسی، با تشخیص و تأیید واحد مربوطه موافقت خواهد شد.

۸. ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مترو، قطار شهری و دیگر خطوط تحت پوشش شهرداری‌ها موظف‌اند با حداکثر توان عملیاتی و استفاده از ناوگان سالم، ساعات فعالیت خود را با ساعات اداری و آموزشی تطبیق دهند.

۹. ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز از دیگر مصوبات این کارگروه است که انتظار می‌رود اداره‌کل ورزش و جوانان استان اطلاع‌رسانی لازم را جهت توقف فعالیت‌های ورزشی انفرادی، گروهی و باشگاهی در فضای باز انجام دهد.

همه دستگاه‌ها باید با جدیت وظایف تعیین‌شده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ شود.