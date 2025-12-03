مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی مطرح کرد؛
تبریز منشاء تحول در تجارت ایران
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی تبریز را منشاء تحول در تجارت ایران دانست و گفت: تبریز دارای مکتب تجاری منحصربهفرد است؛ تاسیس نخستین اتاق بازرگانی و وجود بازار تاریخی گواهی روشن بر این پیشینه درخشان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،پرنیان در نخستین گردهمایی صاحبان و مدیران مراکز خرید شمالغرب کشور گفت: ظرفیتهای ارزشمند معدنی در استان آذربایجان شرقی همچنان بهطور کامل اکتشاف نشدهاند. این استان پتانسیلهای بسیار مهمی در حوزه معادن فلزی و غیرفلزی دارد که میتواند نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا کند.
پرنیان در بخش دیگری از سخنان خود تغییرات سریع در الگوهای کسبوکار را یادآور شد و افزود:کسبوکارها در هر لحظه در حال تغییر هستند و ذائقه مردم نیز دگرگون میشود. عبور از فعالیتهای سنتی به سمت کسبوکارهای مدرن نتیجه پیشرفت علم دیجیتال، فناوری و اینترنت است.
وی تاکید کرد این دگرگونی اقتصادی باید با تحول در قوانین، آییننامهها و بخشنامهها همراه باشد تا مسیر سرمایهگذاری در کسبوکارهای خرد و کلان هموار شود.
مدیرکل صمت با اشاره به اثرگذاری مراکز بزرگ خرید در اقتصاد شهری و منطقهای گفت:ایجاد و توسعه مراکز بزرگ تجاری میتواند تولید درآمد و ارزآوری قابل توجهی برای استان به همراه داشته باشد. هرچه این مراکز مجهزتر و بهروزتر باشند، بازتاب آن در ارتقای توان اقتصادی جامعه نمایانتر خواهد بود.
گفتنی است نخستین گردهمایی صاحبان و مدیران مراکز خرید شمالغرب کشور با حضور صابر پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی با هدف همافزایی، تبادل تجربه و بررسی روند توسعه مراکز بزرگ خرید برگزار شد.