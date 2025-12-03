پخش زنده
امروز: -
ثبتنام شرکت در دورههای آموزشی کوتاهمدت قرآنی ویژه جامعه کارگری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، ثبتنام دورههای رایگان آموزشی کوتاهمدت قرآن کریم ویژه جامعه کارگری آغاز شد و برای فراهم کردن دسترسی آسان برای همه علاقهمندان، این دورهها در سه شیوه حضوری، مجازی و تلفنی ارائه میشود.
هدف از برگزاری این دوره ارتقای مهارتهای قرآنی کارگران و ایجاد فرصت برابر، برای یادگیری است.
علاقه مندان میتوانند برای شرکت و ثبت نام در این دوره ها، تا ۱۴ آذر، به سامانه رشد به نشانی اینترنتی roshd16.ir/ketabequran، مراجعه کنند.