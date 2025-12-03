به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت:این زمین لرزه ساعت ۰۵:۴۵:۳۵ بامداد امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه و به بزرگی ۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داد.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه کانون این زمین لرزه در هفت کیلومتری میداود، ۲۱ کیلومتری صیدون و ۲۱ کیلومتری باغ ملک بوده است، ادامه داد: تاکنون گزارشی ازخسارت‌های احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.