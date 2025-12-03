توزیع خوراک دام بین دامداران شهرستان خاتم
خوراک دام مورد نیاز دامداران با پیگیریهای مسئولان شهرستان خاتم، تامین و در روستاهای توابع بخش مرکزی و چاهک توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
پیرو نشست مهندس زارع، فرماندار شهرستان خاتم با دامداران و کشاورزان، که عمده مشکل آنان کمبود و کیفیت نامطلوب خوراک دام بود، با پیگیریهای صورت گرفته جهاد کشاورزی شهرستان، خوراک دام مورد نیاز دامداران تأمین و بین دامداران روستاهای توابع بخش مرکزی و چاهک توزیع شد.
زارع فرماندار خاتم گفت: توزیع خوراک دام از اول آذر ماه توسط شرکتهای تعاونی و دهیاریهای روستاها به منظور دسترسی آسان دامداران و عدالت در توزیع نهادههای دامی آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: سهمیه هر روستا به صورت مرحلهای تحویل داده میشود تا روند توزیع منظم و بدون ازدحام انجام شود و همچنین موجب رضایتمندی دامداران باشد.