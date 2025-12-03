به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،نشست شورای اجرایی دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران، باحضور آیدین مهدیزاده مدیرکل هنر‌های تجسمی، محمد خراسانی‌زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جعفر واحدی مدیرعامل مؤسسه توسعه هنر‌های تجسمی، اعضای شورای اجرایی و جمعی از هنرمندان در خانه کاریکاتور برگزار شد؛ نشستی که همزمان با رونمایی پوستر، انتخاب داوران و بررسی برنامه‌های اجرایی، نشان‌دهنده آغاز دور جدید فعالیت‌های این رویداد معتبر بود.

آیدین مهدیزاده در این نشست با تأکید بر ضرورت گسترش بازتاب رسانه‌ای دوسالانه گفت: «نمایش یکباره آثار در تهران پاسخگوی ظرفیت واقعی رویداد نیست و باید به سمت نمایشگاه‌های همزمان، استفاده از پلتفرم‌های معتبر، حضور جدی صداوسیما و بازنشر چندلایه آثار حرکت کرد.» وی از انجام مذاکرات با چند پلتفرم معتبر خبر داد و افزود که این پیشنهاد‌ها پس از تصویب شورای اجرایی وارد فاز اجرا خواهد شد.

مدیرکل هنر‌های تجسمی با اشاره به پیشرفت تقویم اجرایی دوسالانه اعلام کرد: «بودجه‌های حداقلی برای جلوگیری از بحران تأمین شده و در صورت جذب‌های تکمیلی، فعالیت‌ها با کیفیت‌بخشی بیشتر ادامه می‌یابد.» او همچنین پوستر جدید دوسالانه را «شایسته و قابل دفاع» توصیف کرد.

در ادامه، محمد خراسانی‌زاده با اشاره به سوابق این رویداد بین‌المللی و ضرورت احیای ساختار‌های مرتبط اظهار داشت: «احیای خانه کاریکاتور یکی از پیش‌نیاز‌های برگزاری پایدار دوسالانه بود و امروز این مجموعه به‌عنوان دبیرخانه رسمی دو رویداد بین‌المللی، به جایگاه اصیل خود بازگشته است.» وی استقبال گسترده هنرمندان جهان و افزایش تعداد کشور‌های شرکت‌کننده به ۳۴ کشور در ده روز اخیر را نشان‌دهنده اعتبار رو به رشد دوسالانه دانست.

اعضای شورای اجرایی در ادامه جلسه با اشاره به دشواری دعوت از هنرمندان خارجی در شرایط خاص منطقه، بر ضرورت پیش‌بینی «گزینه‌های جایگزین» و «مدل‌های غیرحضوری» تأکید کردند تا اعتبار بین‌المللی رویداد محفوظ بماند.

در بخش انتخاب داوران، بر تعیین شاخص‌های دقیق و توافق جمعی تأکید شد. اعضا اعلام کردند بخشی از هیئت داوری باید از میان هیئت انتخاب آثار باشد تا پیوستگی تصمیم‌ها حفظ شود. همچنین رعایت تنوع سبک‌ها، اعتبار هنری و نگاه روزآمد از جمله معیار‌های اصلی عنوان شد.

بهرام عظیمی نیز با اشاره به ضرورت افزایش بازتاب عمومی پیشنهاد کرد افتتاحیه دوسالانه همزمان در چند شهر بزرگ برگزار شود. وی این اقدام را موجب افزایش مشارکت مردمی، توجه رسانه‌ای و ایجاد نشاط فرهنگی در سراسر کشور دانست. استفاده از بیلبورد‌های شهری، هویت بصری واحد، انتشار آثار منتخب در سطح شهر و ساخت ماکت‌های نمادین از دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده بود.

در پایان جلسه، پوستر دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران رونمایی شد و احکام سیدمسعود شجاعی به‌عنوان دبیر، محمد خراسانی‌زاده به‌عنوان نایب‌رئیس شورای سیاست‌گذاری، عباس قاضی‌زاهدی به‌عنوان دبیر اجرایی و جعفر واحدی به‌عنوان مسئول دبیرخانه توسط مدیرکل هنر‌های تجسمی اهدا شد.

گفتنی است علاقه‌مندان تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی «ایران‌کارتون» به نشانی Irancartoon.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند. همچنین دبیرخانه دوسالانه در خانه کاریکاتور ایران با شماره ۰۲۱۲۲۸۶۸۶۰۰ آماده پاسخ‌گویی به هنرمندان است.