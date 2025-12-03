\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u00ab\u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc\u00bb\u060c \u00ab\u0631\u062d\u06cc\u0644\u00bb \u0648 \u00ab\u0645\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u0646\u00bb\u060c \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645 \u0622\u0630\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0639\u0644\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n