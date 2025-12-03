کارشناس هواشناسی فارس در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: امروز چهارشنبه ۱۲ آذر بارش‌های ضعیف و پراکنده‌ای برای بخش‌هایی از شهرستان‌های اقلید و آباده پیش بینی شده است.

حسینی افزود: همچنین هوای شیراز امروز در وضعیت سالم قرار دارد، اما برای این کلان شهر بارندگی پیش بینی نمی شود.

وی افزود: امروز از شهرستان‌های جنوبی فارس، هوای شهرستان لامرد در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

توصیه می‌شود گروه‌های حساس به ویژه کودکان، مادران باردار، بیماران تنفسی و قلبی و عروقی در فضای باز حضور پیدا نکنند.