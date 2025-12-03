پخش زنده
امروز: -
هفته چهارم لیگ برتر والیبال با هفت مسابقه در تهران و ۶ شهر دیگر برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه ۱۲ آذر برگزار میشود.
برنامه مسابقات به شرح زیر است:
مهرگان نور - فولاد سیرجان ساعت ۱۶ سالن امام خمینی نور
شهرداری ارومیه - مس رفسنجان ساعت ۱۶ سالن ۶ هزار نفری غدیر
استقلال گنبد - رازین پلیمر ساعت ۱۶ سالن المپیک گنبد کاووس
سایپا - فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۶ سالن شهید گل عباسی ورامین
شهداب یزد - پیکان ساعت ۱۶ سالن ۶ هزار نفری یزد
طبیعت اسلامشهر - پاس گرگان ساعت ۱۶ سالن شهید بیضایی اسلامشهر
صنعتگران امید - چادرملو اردکان ساعت ۱۶ سالن خانه والیبال تهران