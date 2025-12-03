هفته چهارم لیگ برتر والیبال با هفت مسابقه در تهران و ۶ شهر دیگر برگزار می‌شود.

هفته چهارم لیگ برتر والیبال، امروز

هفته چهارم لیگ برتر والیبال، امروز

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه ۱۲ آذر برگزار می‌شود.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

مهرگان نور - فولاد سیرجان ساعت ۱۶ سالن امام خمینی نور­

شهرداری ارومیه - مس رفسنجان ساعت ۱۶ سالن ۶ هزار نفری غدیر­

استقلال گنبد - رازین پلیمر ساعت ۱۶ سالن المپیک گنبد کاووس­

سایپا - فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۶ سالن شهید گل عباسی ورامین­

شهداب یزد - پیکان ساعت ۱۶ سالن ۶ هزار نفری­ یزد­

طبیعت اسلامشهر - پاس گرگان ساعت ۱۶ سالن شهید بیضایی اسلامشهر

صنعتگران امید - چادرملو اردکان ساعت ۱۶ سالن خانه والیبال تهران­