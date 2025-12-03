به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، محمدحسن آصفری فرماندار شاهرود گفت: برخورد با مدیران دستگاه های اجرایی و نهادها متخلف حتی یگان های نظامی در مصرف بی رویه آب، ممنوعیت صدور مجوز برای احداث استخرهای خصوصی در منازل و باغ ویلاها و اصلاح شبکه آبرسانی فرسوده در شهرها و روستاها از جمله این مصوبات بود.

به گفته آصفری، جلوگیری از کشت محصولات پرآب بر غیر استراتژیک، پوشاندن استخرهای روباز به منظور جلوگیری از تبخیر آب و احداث شبکه آبرسانی ۹ روستای منطقه خوارتوران از دیگر مصوبات این جلسه بود.