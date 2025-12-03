به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، شهرستان شاهرود با ۱۱۴ هکتار باغ سنجد بارور قطب تولید این محصول در استان سمنان است.

به گفته ملیحه راحتی معاون فنی جهاد کشاورزی شاهرود ، میانگین برداشت از هر هر هتکار سنجد دو تن و ۷۰۰ کیلوگرم است که پیش بینی می شود امسال بیش از ۳۰۰ تن سنجد برداشت شود.

راحتی افزود: عمده ارقام سنجد تولیدی در این شهرستان عنابی، خرمایی، کلاغی و محلی‌ است.

درخت سنجد در برابر شوری خاک و کم‌آبی مقاومت زیادی دارد.

سنجد یک ماده غذایی مفید برای دستگاه گوارش است. پودر سنجد معده را تقویت و مکانیسم صفرا را مهار می‌کند و از این طریق موجب جلوگیری از تهوع و استفراغ می‌شود.

برداشت سنجد در شاهرود تا اواخر آذرماه ادامه دارد