باغداران شاهرودی این روزها در حال برداشت سنجد آخرین محصول باغی پاییزی این شهرستان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، شهرستان شاهرود با ۱۱۴ هکتار باغ سنجد بارور قطب تولید این محصول در استان سمنان است.
به گفته ملیحه راحتی معاون فنی جهاد کشاورزی شاهرود ، میانگین برداشت از هر هر هتکار سنجد دو تن و ۷۰۰ کیلوگرم است که پیش بینی می شود امسال بیش از ۳۰۰ تن سنجد برداشت شود.
راحتی افزود: عمده ارقام سنجد تولیدی در این شهرستان عنابی، خرمایی، کلاغی و محلی است.
درخت سنجد در برابر شوری خاک و کمآبی مقاومت زیادی دارد.
سنجد یک ماده غذایی مفید برای دستگاه گوارش است. پودر سنجد معده را تقویت و مکانیسم صفرا را مهار میکند و از این طریق موجب جلوگیری از تهوع و استفراغ میشود.
برداشت سنجد در شاهرود تا اواخر آذرماه ادامه دارد