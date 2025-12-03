به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در دو عملیات جداگانه ارتش پاکستان در بخش وزیرستان شمالی این کشور هفت تروریست عضو گروه تروریستی تحریک طالبان به هلاکت رسیدند.

روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) اعلام کرد: این عملیات بر اساس اطلاعاتی مبنی بر حضور عناصر تروریستی تحریک طالبان موسوم به «فته خوارج» انجام شد که پس از درگیری شدید مسلحانه ۷ تروریست به هلاکت رسیدند.

همچنین در یک عملیات دیگر در منطقه «اسپن وام» یک تروریست تحت تعقیب دیگر پس از شناسایی در عملیات یورشی به هلاکت رسیده و از وی مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شد.

منابع خبری اعلام کردند: این تروریست‌ها در چندین عملیات تروریستی علیه نیرو‌های امنیتی و قانون و همچنین ترور شهروندان بی‌گناه، نقش فعال داشتند.

در ادامه بیانیه آمده است: نیرو‌های امنیتی پاکستان برای پاک سازی مناطق مذکور از تروریست‌های تحت حمایت خارجی مصمم هستند.

گفتنی است منابع امنیتی پاکستان اخیرا در گزارشی اعلام کردند: از ابتدای سال ۲۰۲۵ تنها در ایالت خیبرپختونخوا دست کم ۹۵۵ تروریست در عملیات مختلف به هلاکت رسیده‌اند.