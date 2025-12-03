به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرمت قلعه تاریخی خرانق در شهرستان اردکان ، با هدف استحکام‌بخشی و حفاظت از این بنای ارزشمند تاریخی و با تمرکز بر اقدامات حفاظتی و جلوگیری از فرسایش بیشتر بنا اجرا شد.

در چارچوب این طرح، احیای برج دیدبانی قلعه، اجرای اندود کاه‌گل و اصلاح ناودان‌ها در بخش‌هایی از بام‌ها انجام شد تا پایداری کالبدی و شرایط حفاظتی مجموعه بهبود یابد.

مهم‌ترین اقدامات مرمتی در این بنا شامل آواربرداری و جمع‌آوری نخاله‌ها، دیوار چینی خشتی با ملاط گل، اجرای طاق خشتی، کونو شکنی و تسطیح پشت‌بام، اجرای اندود کاه‌گل و اصلاح ناودان‌ها بود .

قلعه خرانق یکی از آثار تاریخی ارزشمند استان یزد به‌شمار می‌رود که با اجرای این طرح مرمتی، گامی مؤثر در راستای حفظ و احیای آن برداشته شده است.

قلعه خرانق در شهرستان اردکان، در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۵۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و قدمت این قلعه و برج وباروی آن ، به زمان ساسانیان برمی گردد . این قلعه یکی از بزرگترین قلعه‌های مسکونی روستایی استان یزد بوده که اطراف آن حصار‌هایی است که آن را احاطه کرده‌ اند و موجب استحکام آن می‌شوند. این بافت قدیمی دارای ۸۰ خانه است که بیشتر آن دو یا سه طبقه است و متناسب با توانایی اقتصادی و موقعیت اجتماعی قلعه نشینان طراحی و ساخته شده‌ اند . دیواره‌های قلعه از خشت و گل و سقف آن از تیرهای، چون حصیر‌های الیافی، چوب و پوشال است. این خانه دارای سقف‌های گنبدی و گهواره‌ای ، شش برج نگهبانی و چهار دروازه است .

در استان یزد حدود ۴۵ قلعه تاریخی و باستانی شناسایی و نقشه بردای شده‌ است که ۲۳ مورد آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.