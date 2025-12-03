با حضور استاندار تهران؛
برگزاری همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، شامگاه سه شنبه با حضور در فرهنگسرای بهمن، میهمان همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، این همایش، که به میزبانی اداره کل بهزیستی استان تهران برگزار شد، با مشارکت بیش از ۱۴۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان همراه بود.
گفتنی است که هدف اصلی این برنامه، بازتاب نیازهای جامعه معلولان، تقویت ارتباط نهادهای دولتی با این گروه و برجستهسازی جایگاه کرامت انسانی بود.
معتمدیان، استاندار تهران در حاشیه این مراسم، گفتوگویی چهرهبهچهره، صمیمی و بدون تشریفات با جمعی از توانیابان داشت.
در این همایش، با اجرای برنامههای هنری و گفتوگوهای تخصصی ادامه یافت و در پایان، از جمعی از فعالان و خانوادههای تأثیرگذار در حوزه توانبخشی تقدیر شد.