محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، شامگاه سه شنبه با حضور در فرهنگسرای بهمن، میهمان همایش گرامی‌داشت روز جهانی افراد دارای معلولیت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این همایش، که به میزبانی اداره کل بهزیستی استان تهران برگزار شد، با مشارکت بیش از ۱۴۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان همراه بود.

گفتنی است که هدف اصلی این برنامه، بازتاب نیازهای جامعه معلولان، تقویت ارتباط نهادهای دولتی با این گروه و برجسته‌سازی جایگاه کرامت انسانی بود.

معتمدیان، استاندار تهران در حاشیه این مراسم، گفت‌وگویی چهره‌به‌چهره، صمیمی و بدون تشریفات با جمعی از توان‌یابان داشت.

در این همایش، با اجرای برنامه‌های هنری و گفت‌وگوهای تخصصی ادامه یافت و در پایان، از جمعی از فعالان و خانواده‌های تأثیرگذار در حوزه توان‌بخشی تقدیر شد.