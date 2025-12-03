به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیام مرادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی با بیان این که وصول حقوق دولتی از این معادن طی هفت ماهه نخست امسال ۱ممیز ۲ دهم همت بوده که رشد ۳۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد افزود: در قالب برنامه همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری استان اینوا ۶ فقره معدن به سرمایه گذاران استان واگذار شده است.

او ادامه داد: از جمله معادن بزرگ مقیاس استان می‌توان به معدن طلای زره شوران تکاب با استخراج اسمی ۶۶۰ هزار تن در سال و ذخیره قطعی ۴۶ممیز ۳ دهم میلیون تن و طلای آغ دره تکاب با استخراج سالیانه ۷۱۵ هزار تن و ذخیره قطعی ۵ممیز ۶ دهم میلیون تن اشاره کرد.

کارشناس بهره برداری معادن اداره کل صمت آذربایجان غربی اضافه کرد: معادن سیلیس به تعداد ۱۹ فقره با میزان ذخیره قطعی ۱۹ میلیون تن و معادن پلی متال به تعداد ۳۲ فقره با میزان ذخیره قطعی ۱۱۷ میلیون تن و معادن سنگ تزئینی به تعداد ۲۰۵ فقره با ذخیره قطعی ۶۶ میلیون تن در آذربایجان غربی وجود دارد.

پیام مرادی همچنین به احیای معادن راکد استان نیز اشاره و تصریح کرد: اداره کل صمت در راستای احیای معادن راکد در هفت ماهه نخست امسال تعداد ۳۲ فقره معدن را احیا و به چرخه تولید بازگردانده است که امیدواریم تاپایان سال این آمار به ۵۰ فقره معدن برسد.