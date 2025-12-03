تشرف بیش از ۳۰ هزار زائر احسان‌پذیر و زیارت اولی به حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: با تاکید تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر تسهیل زیارت به ویژه برای احسان پذیران سراسر کشور، طرح «مهر درخشان» بنیاد کرامت رضوی، امسال میزبانی از این تعداد زائر را در دستور کار خود قرار داده است.

محمدحسین استادآقا، اظهار کرد: طرح «مهر درخشان» در سال‌های اخیر ماموریت میزبانی از زائر اولی‌ها و اقشار احسان پذیر را در دستور کار خود قرار داده است و در ۸ ماه گذشته و با وجود وقفه‌های مقطعی، ۱۴ هزار نفر مهمان این طرح شده و توفیق زیارت حرم مطهر رضوی را یافته‌اند.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۴ هزار نفر از زائران احسان پذیر و زیارت‌اولی از خدمات طرح «مهر درخشان» بهره‌مند شده‌اند. این روند غیر از ایام خاص از جمله تعطیلات نوروز، ماه مبارک رمضان، ماه صفر و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با برنامه‌ریزی فشرده‌ای انجام شده است و سهمیه‌های عقب‌مانده تا پایان سال به‌طور کامل پوشش داده خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی همچنین گفت: علاوه بر تداوم سهمیه‌بندی ماهانه استان‌ها که ظرفیت ۷ هزار نفر را شامل می‌شود، تشرّف ۱۷۰۰ نفر از خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر که همزمان با روز جهانی معلولان (هفته دوم آذرماه) انجام خواهد شد. اعزام ۲ هزار نفر از کارگران زحمتکش معادن و حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی در ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی و پذیرش ۲ هزار نفر از احسان‌پذیران خراسان رضوی در قالب چهارشنبه‌های امام‌رضایی از دیگر برنامه ها ی این بنیاد است.

استادآقا این برنامه‌ها را بخشی از رویکرد حمایتی بنیاد در توجه به گروه‌های احسان پذیر دانست و تأکید کرد که همه این اعزام‌ها از محل نذورات مردمی و با هماهنگی کانون‌های خادمیاری استان‌ها انجام می‌شود.