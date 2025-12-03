به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این آئین، هدف از تغییر ساختار حکمرانی در صنعت مس را کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی تصمیم‌گیری ها عنوان کرد و گفت: این موضوع بر سودآوری و منافع سهامداران موثر خواهد بود.

سیدمصطفی فیض اردکانی،کاهش هزینه‌ها را نخستین هدف این طرح تحول اعلام کرد و گفت: این موضوع نباید به معنای کاهش حقوق و دستمزدها باشد بلکه باید هزینه های تمام شد ه تولید کاهش یابد با این حال باید براساس عملکرد مجموعه عدالت در حقوق‌ها اعمال شود.

وی افزایش بهره وری را از دیگر وظایف اصلی هیئت های اجرایی بیان کرد و گفت: موضوع دیگر بحث نظام تصمیم گیری است و مبنا این است که باید برخی از تصمیم گیری‌ها در فضای محلی و مجتمع‌ها اتخاذ شود تا از تمرکز گرایی جلوگیری و در فرایندهای تصمیم گیری چابک سازی صورت بگیرد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خاطر نشان کرد: از آنجا که شرکت ملی مس ایران بزرگترین شرکت بورسی فعال در بازار سرمایه کشور است تغییر در ساختار حکمرانی شرکتی در این مجموعه بدون شک بیش از هر چیز نتیجه مثبت خود را برای سهامداران به همراه خواهد داشت.

در ادامه معاون طرح و برنامه شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: حجم بالای فعالیت در مجموعه‌ها منجر به طولانی شدن فرایندهای تصمیم گیری شده بود و فقدان توازن در بین فعالیت‌های شرکت‌ها در بحث توسعه و توازن بین مسئولی و پاسخگو نبودن ساختار فعلی در تحقق اهداف توسعه، باعث شد تغییر ساختار حکمرانی شرکت ملی مس برنامه ریزی شود و هدف بهبود عملکرد مجمتع های تولیدی است که مقرر شده عملکرد مجتمع های ذیل مدیریت هیئت های اجرایی هر ماه بررسی شود که یک نظام ارزیابی عملکرد است.

غلامرضا ملاطاهری افزود: صنعت مس از صنایع ترکیبی در دنیا محسوب می‌شود، برای مثال در حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیون تن حجم عملیات خاکی داریم که در برنامه هفتم باید آن را به ۷۰۰ میلیون تن برسانیم که لزوم بازنگری در ساختار حکمرانی شرکتی را دوچندان می‌کند.