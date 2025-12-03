پخش زنده
امروز: -
نماینده دائم فائو در ایران گفت:حل مشکل دریاچه ارومیه فقط با دستاوردهای علمی امکان پذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛تایروف نماینده دائم فائو در ایران در پنجمین همایش هیدرولوژی ایران گفت:برای بار اول است که دریاچه ارومیه رومیبینم تا سهم خود را در جهت صرفه جویی اب داشته باشیم.
تایروف با بیان اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی زیاد است گفت: در چند سال اخیر بارندگی از میانگین کمتر است و به ناچار کشاورزان مصرف آب را بیشتر می کنند .
نماینده دائم فائو در ایران با بیان اینکه از تکنولوژیهای کاهش مصرف اب در ایران هم استفاده می شود گفت: کشاورزانی که به لحاظ مالی قوی هستند از تکنولوژی استفاده می کنند، اما در زمینهای کوچک توجیه اقتصادی ندارد.
نماینده دائم فائو در ایران گفت:در فائو تلاش میکنیم چطور روشهای علمی وتکنولوژی را به این زمینها بیاریم تا ۳۰ درصد مصرف اب را کم کنیم تا به دریاچه ارومیه کم کنیم.
وی گفت:حل مشکل دریاچه ارومیه فقط با دستاوردهای علمی امکان پذیر است تحقیقات علمی باید به دست کشاورزان خرد که امکان استفاده از تکنولوژی ندارند برسد و استفاده از ان برای کشاورزان راحتتر شود.
وی افزود:ما در فائو امادهایم تمام دانش و تجربیات خود را که در جاهای مختلف جهان جمع کردیم اینجا ارائه دهیم وحلقه ارتباط ایجاد کنیم بین محققان این حوضه با سایر محققان جهان ما دستاوردهای شما را هم به جهان منتقل میکنیم.
تایروف گفت:آمادگی فائو برای ایران و کشاورزان ایران و آذربایجان غربی اعلام میکنیم، برای خود من افتخار بزرگی است که در ایران میتوانم با زبان مادری خود فارسی سخنرانی کنم ما از بهترین دستاوردهای علمی خود را برای کمک به دریاچه ارومیه استفاده خواهیم کرد.