

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در چهل و هفتمین سفر استانی ریاست قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به یزد مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و مشاور عالی دستگاه قضا به صورت چهره به چهره و مستقیم با مردمی که برای حل مشکلات خود تقاضای ملاقات داشتند دیدار کرده و دستورات مقتضی را برای رفع مشکلات مراجعان صادر کردند.

این ملاقات در محل ساختمان دادگستری استان یزد برگزار شد و این اقدام با هدف تأکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ملاقات بدون واسطه مسئولان عالی قضایی با مردم در سفر‌های استانی انجام شده است.

سید علی اصغر رفاهی عضو معاون دیوانعالی کشور و مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در حاشیه ملاقات‌های مردمی، گفت: اهتمام ما در دستگاه قضایی بر این است که به تمام وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم در اسرع وقت عمل کنیم، بنابراین با برنامه‌ریزی که از قبل و اقداماتی که در روز سفر و بعد از سفر صورت می‌گیرد چند نفر از مقامات قضایی جهت ملاقات با مردم آن استان مشخص می‌شوند.



وی با بیان اینکه مردم استان یزد تا پایان سفر رئیس قوه قضائیه می‌توانند درخواست‌های خود را ارائه دهند افزود: در ۴ نقطه از شهرستان یزد صندوق دریافت درخواست‌ها مستقر شده است که پیش بینی می‌شود حدود ۵۰۰ فقره درخواست‌های مردمی در این سفر استانی دریافت شود.

رفاهی گفت: این صندوق‌های دریافت در روبروی استانداری واقع در میدان امام حسین (ع)، روبروی دادگستری کل استان یزد واقع در بلوار مدرس، دادسرا و دادگستری شهرستان یزد واقع در خیابان فرخی قرار دارند.

مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در خصوص موضوعات درخواست‌های متقاضیان، گفت: درخواست‌ها موضوعاتی از جمله اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تسریع در رسیدگی، تسریع در اجرای احکام و عفو و بخشودگی بود که تصمیم‌گیری اولیه درخصوص آنها انجام شد. تعدادی از درخواست‌ها مرتبط با استان یزد بود و متقاضیان درخواست ملاقات با مقامات قضایی استان و سایر شهرستان‌های استان، رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان را داشتند که انجام شد. برخی از مراجعه کنندگان که نیاز به پیگیری ویژه داشتند در فهرست ملاقات مقامات قضایی تهران قرار گرفتند.

به گفته رفاهی سایر درخواست‌های واصله در سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه، کارگروه ویژه‌ای در استان یزد برای رسیدگی به چندین پرونده کثیرالشاکی و مهم تشکیل و اقدامات لازم برای پیگیری هر چه سریعتر و دقیق‌تر به این پرونده‌ها تشکیل خواهد شد.